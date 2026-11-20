В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16232, который обещает бизнесу сниженные налоги за трудоустройство ветеранов войны. Для части компаний предлагают вовсе отменить налог на прибыль.

Льготы для военных и ветеранов становятся шире - в парламенте предлагают дать бизнесу сниженные налоги за трудоустройство защитников. Законопроект №16232 зарегистрировали в Верховной Раде 13 ноября 2026 года.

Документ предусматривает ставку налога на прибыль на уровне 9% либо полное освобождение от него, льготы по единому налогу и единый социальный взнос 8,41% за работников из числа ветеранов. Среди инициаторов - Юлия Тимошенко и группа народных депутатов.

Какие условия должен выполнить работодатель

Льготы привязаны к статусу предприятия ветеранского трудоустройства. Его смогут применять юридические лица и ФОП с наемными работниками. Ветераны должны составлять не менее 30% средней учетной численности штатных сотрудников, а расходы на их оплату труда - не менее 25% всех расходов на зарплаты.

За полностью отработанный месяц ветерану предлагают начислять не менее полутора минимальных зарплат, установленных на 1 января отчетного года. Работа должна быть основной и на полную ставку. Для людей с инвалидностью вследствие войны допускается неполное рабочее время, но не меньше половины нормы.

Сколько может сэкономить бизнес

Если доля ветеранов составляет от 30% до менее 50% штата, налог на прибыль предлагают установить на уровне 9%. При доле от 50% прибыль освобождается от налогообложения полностью. Высвобожденные средства нужно направлять на рабочие места, зарплаты, обучение, реабилитацию или основные средства.

Для плательщиков единого налога третьей группы предусмотрены ставки 1,5% дохода при отдельной уплате НДС и 2,5%, если НДС включен в единый налог. Единый социальный взнос по ставке 8,41% начисляется на выплаты работникам из числа ветеранов.

В пояснительной записке авторы приводят условный расчет для предприятия со 100 сотрудниками, из которых 30 - ветераны с зарплатой 20 тысяч гривен. Экономия на взносе составит 2718 гривен в месяц на одного такого работника, или 81 540 гривен на всех тридцать.

Что учитывается для получения статуса

Учитывать будут ветеранов, чей статус связан с защитой Украины от российской агрессии и внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. К ним приравнивают членов семей погибших защитников и защитниц при наличии соответствующего статуса и записи в реестре.

Отдельную льготу предлагают всем работодателям-плательщикам налога на прибыль, независимо от доли ветеранов в коллективе. Они смогут дополнительно уменьшать финансовый результат до налогообложения на 50% учтенных расходов на адаптацию рабочих мест, профессиональное обучение и психологическую поддержку ветеранов.

Кто не сможет получить статус

Статус будет недоступен организаторам азартных игр, лотерей и букмекерской деятельности, производителям и продавцам подакцизных товаров, а также бизнесу, который предоставляет персонал третьим лицам. Ограничение затронет и предприятия, созданные путем реорганизации за предыдущие 12 месяцев.

Еще одно условие - отсутствие налогового долга, кроме согласованной рассрочки. Соответствие условиям предприятие будет подтверждать приложением к налоговой декларации, а статус ветерана - через обмен данными с реестром.

Главным по законопроекту определен комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Документ направили в комитет 16 ноября. Предлагаемый срок вступления в силу - 1 января года после опубликования, но не ранее чем через шесть месяцев после публикации.

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