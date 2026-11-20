В 2026 году размер декретных зависит от того, уплачен ли за женщину единый социальный взнос. Работающие получают 100% средней зарплаты, а незастрахованным назначают фиксированные 7000 гривен в месяц.

Декретные выплаты в Украине в 2026 году считают по-новому. Сумма и способ оформления теперь напрямую зависят от того, уплачен ли за женщину единый социальный взнос: работающим и ФОП платят 100% средней зарплаты, а незастрахованным - фиксированные 7000 гривен в месяц.

Изменения ввел Закон №4681-IX, который с 1 января 2026 года изменил Закон «О государственной помощи семьям с детьми». Раньше незастрахованные получали меньшие и по-разному рассчитанные суммы, теперь для них действует единая ставка.

Кто имеет право на декретные

Все будущие матери делятся на две группы: застрахованные и незастрахованные. К первой относятся работницы по трудовому договору, в том числе совместители и работницы резидентов Дія Сіті, женщины-ФОП и лица независимых профессий, которые уплачивают ЕСВ, а также участницы добровольного страхования.

Ко второй группе входят студентки, аспирантки, зарегистрированные безработные, неработающие и несовершеннолетние женщины. Отдельно пособие могут получить усыновители и опекуны ребенка, взятого в течение двух месяцев после рождения.

Сколько платят работающим

Работница, за которую работодатель уплачивает ЕСВ, получает 100% средней зарплаты независимо от продолжительности страхового стажа. Основанием является электронный листок нетрудоспособности, который формирует врач. ФОП получает пособие из дохода, с которого фактически уплачен взнос, а выплачивает его ПФУ напрямую на счет предпринимательницы.

Как считают сумму

Расчетный период - 12 календарных месяцев перед месяцем открытия больничного. Зарплату, с которой уплачен ЕСВ, делят на количество календарных дней пребывания в трудовых отношениях. Если женщина работала меньше года, берут фактически отработанное время.

Минимальное пособие за месяц не может быть меньше исчисленного из минимальной зарплаты 8647 гривен. Минимальная среднедневная сумма в 2026 году - 284,07 гривни, поэтому за 126 дней работница получит не менее 35 792,82 гривни. Верхняя граница 172 940 гривен дает около 715 849 гривен за 126 дней.

Если страховой стаж за последние 12 месяцев меньше 6 месяцев, пособие не превысит суммы из двух минимальных зарплат - 568,13 гривни в день, или 71 584,38 гривни за 126 дней.

Примеры расчета

При зарплате 15 000 гривен в месяц женщина получит 62 136,90 гривни за 126 дней, а при осложненных родах за 140 дней - 69 041 гривню. При зарплате 30 000 гривен суммы возрастают до 124 273,80 гривни и 138 082 гривни соответственно.

ФОП, которая весь год платила минимальный ЕСВ 1902,34 гривни, получит минимальные 35 792,82 гривни. Если же предпринимательница уплачивала по 5000 гривен ЕСВ ежемесячно, пособие за 126 дней вырастет примерно до 94 147 гривен.

Сколько получают неработающие

Незастрахованные женщины с 2026 года получают одинаковые 7000 гривен в месяц независимо от предыдущих доходов. Это около 230 гривен в день, или примерно 28 975 гривен за 126 дней и 32 194 гривни за 140 дней. Точная сумма может немного отличаться, поскольку зависит от календарных дней месяцев.

До 2026 года такие женщины получали значительно меньше: минимум составлял 25% прожиточного минимума, а студентки и безработные имели сумму, привязанную к стипендии или пособию по безработице. С 2027 года размер этого пособия будет определять закон о Государственном бюджете на соответствующий год.

Продолжительность отпуска

Стандартный отпуск в связи с беременностью и родами - 126 календарных дней: 70 до родов и 56 после. При осложненных родах или рождении двух и более детей послеродовой период увеличивают до 70 дней - всего 140 дней.

Женщины, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и имеющие 1-3 категорию, получают 180 дней - по 90 до и после родов. Эта норма действует как для застрахованных, так и для незастрахованных.

Как оформить пособие

Пособие незастрахованным теперь назначает Пенсионный фонд, а не органы соцзащиты. Заявление подают лично в сервисном центре ПФУ, через ЦНАП или общину, по почте или онлайн в «Дие» или на веб-портале ПФУ. Обратиться нужно не позднее чем через 6 месяцев после окончания отпуска, иначе в назначении откажут.

К заявлению добавляют реквизиты счета и номер записи медицинского заключения категории «Беременность и роды» в электронной системе здравоохранения. В зависимости от статуса могут понадобиться справка с места учебы, центра занятости или ликвидационной комиссии, а также удостоверение чернобыльской категории. Средства перечисляют на счет с «Дія.Карткою».

Работающим выплачивают всю сумму одним платежом за весь период отпуска, а не частями ежемесячно.

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