Родители детей от одного до трех лет могут оформить ежемесячную государственную помощь на оплату ухода по программе "єЯсла" онлайн в приложении. Выплата достигает 8 000 гривен, а для детей с инвалидностью - 12 000 гривен.

Соцпомощь в Украине постепенно переходит в онлайн: теперь родители могут оформить новую выплату на ребенка, не выходя из дома. В приложении "Дия" появилась возможность подать заявление на ежемесячную помощь по программе "єЯсла".

Об этом сообщают Вчасні Новини со ссылкой на пресс-службу портала "Дия". Речь идет о деньгах для родителей, которые воспитывают ребенка от одного до трех лет и вернулись к полноценной работе.

Сколько денег можно получить

Размер помощи "єЯсла" составляет 8 000 гривен в месяц. Если же ребенок имеет инвалидность, выплата увеличивается до 12 000 гривен ежемесячно. Это существенная поддержка для семей, которые оплачивают уход за малышом.

Важная деталь: деньги зачисляют на специальный счет "Турбота про дитину" на Дия.Картке. Тратить их можно не на что угодно, а только на конкретные нужды.

На что можно потратить помощь

Средства со счета "Турбота про дитину" разрешено направлять на оплату услуг няни или заведения по уходу. Также можно приобрести детскую одежду и обувь, оплатить медицинские и образовательные услуги.

Кто имеет право на выплату

Подать заявление через "Дию" может мама, которая соответствует нескольким условиям. Она должна воспитывать ребенка от одного до трех лет и официально работать по найму полный рабочий день.

Также нужен паспорт гражданина Украины или загранпаспорт вместе с РНОКПП. Кроме того, у мамы должно быть зарегистрированное место жительства или фактическое место проживания как внутренне перемещенного лица.

Как оформить выплату через "Дию"

Процедура подачи заявления состоит из нескольких простых шагов:

Авторизуйтесь на портале "Дия" и найдите услугу "Помощь работающим родителям" (єЯсла).

Выберите ребенка, на которого оформляется помощь.

Дождитесь ответа от Единой информационной системы социальной сферы.

Выберите специальный счет "Турбота про дитину".

Проверьте сформированное заявление и подпишите его Дия.Подписью или файловым КЕП.

Обратиться за помощью нужно в течение шести месяцев со дня возникновения права на нее. В таком случае выплату начислят за весь положенный период - от месяца после первого дня рождения ребенка или от месяца выхода мамы на полный рабочий день до месяца, когда ребенку исполнится три года.

Если за ребенком ухаживает отец или законный представитель, оформить помощь через портал "Дия" не получится - там подать заявление может только мама. В таком случае стоит обратиться лично через ЦНАП или сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

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