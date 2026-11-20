У 2026 році розмір декретних залежить від того, чи сплачено за жінку єдиний соціальний внесок. Працюючі отримують 100% середньої зарплати, а незастрахованим призначають фіксовані 7000 гривень на місяць.

Декретні виплати в Україні у 2026 році рахують по-новому. Сума і спосіб оформлення тепер напряму залежать від того, чи сплачено за жінку єдиний соціальний внесок: працюючим і ФОП платять 100% середньої зарплати, а незастрахованим - фіксовані 7000 гривень на місяць.

Зміни запровадив Закон №4681-IX, який з 1 січня 2026 року змінив Закон «Про державну допомогу сім'ям з дітьми». Раніше незастраховані отримували менші й по-різному розраховані суми, тепер для них діє єдина ставка.

Хто має право на декретні

Всі майбутні матері поділяються на дві групи: застраховані та незастраховані. До першої належать працівниці за трудовим договором, зокрема сумісниці та працівниці резидентів Дія Сіті, жінки-ФОП та особи незалежних професій, які сплачують ЄСВ, а також учасниці добровільного страхування.

До другої групи входять студентки, аспірантки, зареєстровані безробітні, непрацюючі та неповнолітні жінки. Окремо допомогу можуть отримати усиновлювачі та опікуни дитини, взятої протягом двох місяців після народження.

Скільки платять працюючим

Працівниця, за яку роботодавець сплачує ЄСВ, отримує 100% середньої зарплати незалежно від тривалості страхового стажу. Підставою є електронний листок непрацездатності, який формує лікар. ФОП отримує допомогу з доходу, з якого фактично сплачено внесок, а виплачує її ПФУ напряму на рахунок підприємниці.

Як рахують суму

Розрахунковий період - 12 календарних місяців перед місяцем відкриття лікарняного. Зарплату, з якої сплачено ЄСВ, ділять на кількість календарних днів перебування у трудових відносинах. Якщо жінка працювала менше за рік, беруть фактично відпрацьований час.

Мінімальна допомога за місяць не може бути меншою за обчислену з мінімальної зарплати 8647 гривень. Мінімальна середньоденна сума у 2026 році - 284,07 гривні, тож за 126 днів працівниця отримає не менше 35 792,82 гривні. Верхня межа 172 940 гривень дає близько 715 849 гривень за 126 днів.

Якщо страховий стаж за останні 12 місяців менший за 6 місяців, допомога не перевищить суми з двох мінімальних зарплат - 568,13 гривні на день, або 71 584,38 гривні за 126 днів.

Приклади розрахунку

При зарплаті 15 000 гривень щомісяця жінка отримає 62 136,90 гривні за 126 днів, а при ускладнених пологах за 140 днів - 69 041 гривню. При зарплаті 30 000 гривень суми зростають до 124 273,80 гривні та 138 082 гривні відповідно.

ФОП, яка весь рік платила мінімальний ЄСВ 1902,34 гривні, отримає мінімальні 35 792,82 гривні. Якщо ж підприємниця сплачувала по 5000 гривень ЄСВ щомісяця, допомога за 126 днів зросте приблизно до 94 147 гривень.

Скільки отримують непрацюючі

Незастраховані жінки з 2026 року отримують однакові 7000 гривень на місяць незалежно від попередніх доходів. Це близько 230 гривень на день, або приблизно 28 975 гривень за 126 днів та 32 194 гривні за 140 днів. Точна сума може трохи відрізнятися, бо залежить від календарних днів місяців.

До 2026 року такі жінки отримували значно менше: мінімум становив 25% прожиткового мінімуму, а студентки і безробітні мали суму, прив'язану до стипендії чи допомоги по безробіттю. З 2027 року розмір цієї допомоги визначатиме закон про Державний бюджет на відповідний рік.

Тривалість відпустки

Стандартна відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами - 126 календарних днів: 70 до пологів і 56 після. При ускладнених пологах або народженні двох і більше дітей післяпологовий період збільшують до 70 днів - загалом 140 днів.

Жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають 1-3 категорію, отримують 180 днів - по 90 до і після пологів. Ця норма діє як для застрахованих, так і для незастрахованих.

Як оформити допомогу

Допомогу незастрахованим тепер призначає Пенсійний фонд, а не органи соцзахисту. Заяву подають особисто в сервісному центрі ПФУ, через ЦНАП чи громаду, поштою або онлайн у «Дії» чи на вебпорталі ПФУ. Звернутися потрібно не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення відпустки, інакше в призначенні відмовлять.

До заяви додають реквізити рахунку та номер запису медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» в електронній системі охорони здоров'я. Залежно від статусу можуть знадобитися довідка з місця навчання, центру зайнятості або ліквідаційної комісії, а також посвідчення чорнобильської категорії. Кошти перераховують на рахунок із «Дія.Карткою».

Працюючим виплачують усю суму одним платежем за весь період відпустки, а не частинами щомісяця.

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