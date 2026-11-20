Уряд оновив граничну вартість квадратного метра за програмою «єОселя» на IV квартал 2026 року. Найвищий показник у Києві - 65 200 грн, а найнижчі ліміти діють у західних та центральних областях.

Іпотека «єОселя» в Україні знову змінює правила - Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові ліміти граничної вартості квадратного метра, які діятимуть вже цього кварталу.

Для українців, які планують придбати житло за державною програмою, оновили граничну вартість квадратного метра. Нові показники зафіксували наказом №2295 від 24 жовтня 2026 року, повідомляють у міністерстві.

За правилами «єОселі», середню вартість будівництва одного квадратного метра в конкретному регіоні множать на коефіцієнт 2. Отримана сума і є базовою граничною вартістю, яку враховують під час розрахунку кредиту.

Які ліміти встановили по областях

Найвищий базовий показник - у Києві: 65 200 грн за квадратний метр. Далі йдуть Харківська область з 58 636 грн та Донецька область з 58 598 грн.

Для решти регіонів суми такі: Чернігівська область - 55 856 грн, Київська - 55 718 грн, Миколаївська - 55 704 грн, Львівська - 55 484 грн, Черкаська - 54 948 грн, Рівненська - 54 794 грн.

Дніпропетровська область - 54 086 грн, Запорізька - 54 032 грн, Вінницька - 53 794 грн, Хмельницька - 53 690 грн, Волинська - 53 626 грн, Луганська - 53 516 грн.

Одеська область - 53 446 грн, Сумська - 52 336 грн, Тернопільська - 52 292 грн, Чернівецька - 51 640 грн, Херсонська - 50 758 грн.

Найнижчі ліміти - в Івано-Франківській (50 166 грн), Полтавській (49 604 грн), Житомирській (49 040 грн), Закарпатській (48 428 грн) та Кіровоградській (47 414 грн) областях.

Важливо: якщо обране житло дорожче за встановлений показник, допустиме перевищення вартості в межах 10%. Але цю різницю позичальник сплачує власними коштами, вона не покривається кредитом.

Скільки квадратних метрів можна взяти

Під час оформлення іпотеки враховують не лише ціну метра, а й площу. Для квартири на одну людину норма - до 52,5 кв. м, для сім'ї з двох-трьох осіб - до 73,5 кв. м. За кожного наступного члена родини, починаючи з четвертого, додають ще 21 кв. м. Максимум - 115,5 кв. м.

Для приватних будинків норми інші: 62,5 кв. м для однієї людини, 83,5 кв. м для сім'ї з двох-трьох осіб і плюс 21 кв. м на кожного наступного. Максимальна площа будинку - 125,5 кв. м.

Для житла, якому не більше трьох років, дозволено перевищення нормативної площі не більш як на 10%. Для старішої нерухомості такого перевищення немає, тож різницю доведеться покривати власним коштом.

Хто може взяти житло і за якою ставкою

Учасниками програми можуть бути громадяни України віком від 18 років, які відповідають вимогам платоспроможності. Серед них - ВПО, військовослужбовці, ветерани та їхні сім'ї, медики, педагоги та науковці державних і комунальних установ.

Для ВПО та інших громадян без пільгових категорій діє іпотека під 7% річних на перші 10 років, а з 11-го року - 10%. Для визначених пільгових категорій ставки нижчі: 3% і 6% відповідно.

Мінімальний початковий внесок - 20% вартості житла, а для молоді до 25 років включно - 10%. Максимальний строк кредитування - 20 років.

Як подати заявку

Заявку на участь подають через застосунок «Дія». Треба обрати послугу «єОселя», заповнити заяву, вибрати банки для розгляду та підтвердити її за допомогою «Дія.Підпису». Остаточне рішення ухвалює банк після перевірки доходів і документів на нерухомість.

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