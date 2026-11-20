Пенсії в Україні планують проіндексувати в березні 2027 року. За попереднім розрахунком підвищення може сягнути 16,45%, а залежно від сценарію розвитку економіки коливатиметься від 13,75% до 18,75%.

Перерахунок пенсії в Україні готують на березень 2027 року - за попереднім розрахунком, індексація може становити 16,45%. Про це пише видання AgroWeek.

Щорічну індексацію проводять за формулою: наполовину враховують інфляцію за попередній рік, наполовину - зростання середньої зарплати за три попередні календарні роки.

Точну цифру ще не затвердили. Залежно від сценарію розвитку економіки підвищення може коливатися від 13,75% до 18,75%. Остаточний коефіцієнт перерахунку мають визначити в лютому 2027 року.

Для підрахунку беруть середню зарплату. За даними Пенсійного фонду України, цей показник становив 14 308 грн у 2023 році, 17 487 грн у 2024-му та 20 654 грн у 2025-му. За перше півріччя 2026 року середня зарплата вже сягала близько 24,4 тис. грн.

Якщо за підсумками 2026 року середня зарплата дійде приблизно до 25 тис. грн, її приріст за два порівнювані трирічні періоди може становити близько 20,4%.

За попереднім розрахунком, інфляційна складова дорівнює 12,5%, а зарплатна - 20,4%. Сумарно коефіцієнт підвищення виходить 16,45%.

Що це означає для пенсіонерів

Індексацію проводять автоматично, жодних заяв подавати не потрібно. Після затвердження коефіцієнта Пенсійний фонд сам перерахує виплати в березні.

Окремо уряд планує змінити умови виходу на пенсію для вчителів і медиків. Деталі цих змін наразі готують.

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