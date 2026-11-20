Циклон и атмосферные фронты принесут в Украину дожди и сильный ветер, а уже с 22 ноября начнется похолодание. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что ждет большинство областей и какой может быть зима 2026-2027 годов.

Похолодание накроет Днепропетровскую область уже в эти выходные, а перед этим в большинство регионов Украины придут дожди и сильный ветер. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Территория страны окажется под влиянием циклона и атмосферных фронтов, которые принесут плотную облачность и осадки. Температура воздуха пока останется относительно комфортной, однако через несколько дней начнется похолодание.

Какая погода ждет Украину в ближайшие дни

В большинстве областей дневная температура составит +5...+10°C. На юге, в центральных областях и на Закарпатье воздух прогреется до +9...+14°C, пишет Новини.LIVE.

Прохладнее всего будет на крайнем севере, где столбики термометров покажут +3...+5°C. В Киеве днем ожидается +6...+8°C, также будет дождливо и ветрено.

Когда придет похолодание

По словам Натальи Диденко, относительно теплая погода продержится недолго. Похолодание в Украине ожидается уже с 22 ноября.

Непогоду будет сопровождать сильный ветер, поэтому на дорогах и возле деревьев и линий электропередач нужно быть осторожными.

Какой может быть зима

Зима 2026-2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может быть теплее климатической нормы. Наибольшая вероятность морозов и снегопадов приходится на январь.

Декабрь и февраль, вероятно, будут мягче. Синоптики отмечают, что это предварительные расчеты, и прогноз могут уточнять ближе к каждому месяцу.

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