Циклон та атмосферні фронти принесуть в Україну дощі та сильний вітер, а вже з 22 листопада розпочнеться похолодання. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що чекає на більшість областей і якою може бути зима 2026-2027 років.

Похолодання накриє Дніпропетровську область вже цими вихідними, а перед цим у більшість регіонів України прийдуть дощі та сильний вітер. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Територія країни опиниться під впливом циклону та атмосферних фронтів, які принесуть щільну хмарність і опади. Температура повітря поки лишатиметься відносно комфортною, однак за кілька днів розпочнеться похолодання.

Яка погода чекає на Україну найближчими днями

У більшості областей денна температура становитиме +5...+10°C. На півдні, у центральних областях і на Закарпатті повітря прогріється до +9...+14°C, пише Новини.LIVE.

Найпрохолодніше буде на крайній півночі, де стовпчики термометрів покажуть +3...+5°C. У Києві вдень очікується +6...+8°C, також буде дощити й дути вітер.

Коли прийде похолодання

За словами Наталки Діденко, відносно тепла погода протримається недовго. Похолодання в Україні очікується вже з 22 листопада.

Негоду супроводжуватиме сильний вітер, тому на дорогах і біля дерев та ліній електропередач варто бути обережними.

Якою може бути зима

Зима 2026-2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може бути теплішою за кліматичну норму. Найбільша ймовірність морозів і снігопадів припадає на січень.

Грудень і лютий, ймовірно, будуть м'якшими. Синоптики зауважують, що це попередні розрахунки, і прогноз можуть уточнювати ближче до кожного місяця.

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