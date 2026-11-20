Територіальні центри комплектування не можуть самостійно анулювати бронювання - рішення ухвалюють уповноважені органи або підприємства.

Бронювання від мобілізації в Україні захищає працівників від призову, але іноді відстрочка зникає з «Резерв+», і людина не розуміє, чи вона досі захищена. ТЦК не може просто взяти й анулювати бронювання - таких повноважень у територіальних центрів немає.

Як пояснила адвокатка Віолета Монастирська у коментарі УНІАН, рішення про анулювання відстрочки ухвалюють уповноважені органи або підприємства. Порядок бронювання визначає постанова Кабінету міністрів України №76, і саме в ній перелічені підстави для скасування бронювання.

Коли бронювання можуть анулювати

У пункті 31 постанови №76 зазначені випадки, коли працівник втрачає відстрочку:

закінчення строку дії бронювання;

завершення підприємством виробництва товарів, робіт чи послуг для потреб ЗСУ;

втрата підприємством статусу критично важливого;

ліквідація підприємства або установи;

звільнення працівника;

невідповідність працівника встановленим вимогам для бронювання.

Це не повний перелік. Постанова №76 передбачає й інші підстави, тож у кожному випадку варто перевіряти конкретну причину, чому бронювання перестало діяти.

Пункт 32 визначає, хто може подати заяву про анулювання бронювання через портал «Дія». Це керівник державного органу, критично важливого підприємства чи установи, а також уповноважена особа юридичної особи, яка надала бронь. ТЦК у цьому списку немає.

Що робити, якщо бронювання зникло з «Резерв+»

Зникнення даних із застосунку ще не означає, що відстрочку анулювали. Буває, що інформація про бронювання зникає із системи «Оберіг» або не відображається в «Резерв+».

Насамперед зверніться до роботодавця - на підприємстві мають перевірити статус у системі. Підготуйте документи, які підтверджують відстрочку: витяг із наказу, посвідчення про бронювання. Якщо дані в реєстрі не збігаються з фактичним статусом, підприємство звертається до уповноважених органів для виправлення.

Окремо варто пам'ятати: вважати бронювання чинним лише на підставі старого документа ризиковано. Перевірте статус і з'ясуйте, чи не було рішення про анулювання.

Чи можуть мобілізувати або вручити повістку заброньованому

Стаття 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» дає відстрочку військовозобов'язаним, заброньованим на період мобілізації та воєнного часу. Вона діє протягом строку бронювання, тож працівника з чинною відстрочкою не можуть призвати на загальних підставах.

Але сама наявність броні не означає, що повістку взагалі не вручать. Факт її отримання не скасовує відстрочку і не означає призову. Якщо повістку вручили, повідомте роботодавця, візьміть документи про бронювання і довідку з підприємства із зазначенням посади. До ТЦК йдіть із паспортом і військово-обліковим документом, надайте підтвердження відстрочки та попросіть зафіксувати прийняття документів.

Ігнорувати повістку не варто: неявка без поважної причини загрожує адміністративною відповідальністю. Якщо ТЦК ухвалить рішення, що порушує права заброньованого працівника, його можна оскаржити в адміністративному суді.

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