Бронирование от мобилизации в Украине защищает работников от призыва, но иногда отсрочка исчезает из «Резерв+», и человек не понимает, защищен ли он до сих пор. ТЦК не может просто взять и аннулировать бронирование - таких полномочий у территориальных центров нет.

Как объяснила адвокат Виолета Монастырская в комментарии УНИАН, решение об аннулировании отсрочки принимают уполномоченные органы или предприятия. Порядок бронирования определяет постановление Кабинета министров Украины №76, и именно в нем перечислены основания для отмены бронирования.

Когда бронирование могут аннулировать

В пункте 31 постановления №76 указаны случаи, когда работник теряет отсрочку:

истечение срока действия бронирования;

завершение предприятием производства товаров, работ или услуг для нужд ВСУ;

потеря предприятием статуса критически важного;

ликвидация предприятия или учреждения;

увольнение работника;

несоответствие работника установленным требованиям для бронирования.

Это не полный перечень. Постановление №76 предусматривает и другие основания, поэтому в каждом случае стоит проверять конкретную причину, по которой бронирование перестало действовать.

Пункт 32 определяет, кто может подать заявление об аннулировании бронирования через портал «Дія». Это руководитель государственного органа, критически важного предприятия или учреждения, а также уполномоченное лицо юридического лица, предоставившего бронь. ТЦК в этом списке нет.

Что делать, если бронирование исчезло из «Резерв+»

Исчезновение данных из приложения еще не означает, что отсрочку аннулировали. Бывает, что информация о бронировании исчезает из системы «Оберіг» или не отображается в «Резерв+».

Прежде всего обратитесь к работодателю - на предприятии должны проверить статус в системе. Подготовьте документы, подтверждающие отсрочку: выписку из приказа, удостоверение о бронировании. Если данные в реестре не совпадают с фактическим статусом, предприятие обращается к уполномоченным органам для исправления.

Отдельно стоит помнить: считать бронирование действующим только на основании старого документа рискованно. Проверьте статус и выясните, не было ли решения об аннулировании.

Могут ли мобилизовать или вручить повестку забронированному

Статья 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» дает отсрочку военнообязанным, забронированным на период мобилизации и военное время. Она действует в течение срока бронирования, поэтому работника с действующей отсрочкой не могут призвать на общих основаниях.

Но само наличие брони не означает, что повестку вообще не вручат. Факт ее получения не отменяет отсрочку и не означает призыва. Если повестку вручили, сообщите работодателю, возьмите документы о бронировании и справку с предприятия с указанием должности. В ТЦК идите с паспортом и военно-учетным документом, предоставьте подтверждение отсрочки и попросите зафиксировать принятие документов.

Игнорировать повестку не стоит: неявка без уважительной причины грозит административной ответственностью. Если ТЦК примет решение, нарушающее права забронированного работника, его можно оспорить в административном суде.

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