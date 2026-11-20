В Україні діє повна заборона на куріння та використання будь-яких тютюнових і нікотинових виробів у приміщеннях і на території всіх навчальних закладів. Під обмеження потрапляють не лише сигарети, а й вейпи, кальяни та пристрої для нагрівання тютюну.

Зміни в школах в Україні стосуються не лише навчання. У всіх навчальних закладах діє повна заборона на куріння та використання будь-яких тютюнових чи нікотинових виробів, а за порушення карають одразу кілька категорій людей.

Під обмеження потрапляють не лише звичайні сигарети. Йдеться також про електронні сигарети, вейпи, кальяни та пристрої для нагрівання тютюну. Заборона діє як у приміщеннях, так і на території шкіл, коледжів та університетів.

Скільки заплатить навчальний заклад

За куріння на території школи або іншого навчального закладу передбачено штраф 1000 гривень. При цьому оштрафують не обов'язково директора: відповідальність покладається на адміністрацію закладу.

Якщо протягом року порушення повториться, сума зростає до 10 000 гривень. Контролювати дотримання цих вимог може Держпродспоживслужба.

Що загрожує дорослому курцю

Для повнолітніх відповідальність передбачена статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За куріння в забороненому місці порушнику можуть винести попередження або призначити штраф від 51 до 170 гривень.

Якщо людина повторно порушить заборону протягом року після того, як її вже притягли до відповідальності, штраф становитиме від 170 до 340 гривень.

Що загрожує неповнолітнім та їхнім батькам

Для дітей і підлітків наслідки залежать від віку. Адміністративна відповідальність зазвичай настає з 16 років. До неповнолітніх віком від 16 до 18 років за певних умов можуть застосовувати заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП.

Серед таких заходів - попередження, догана, а також передача неповнолітнього під нагляд батьків, осіб, які їх замінюють, або педагогічному чи трудовому колективу за їхньою згодою.

Окремо закон передбачає відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють. За статтею 184 КУпАП попередження або штраф від 850 до 1700 гривень можуть призначити, зокрема, за правопорушення, вчинене дитиною віком від 14 до 16 років.

За повторне протягом року порушення передбачено штраф від 1700 до 5100 гривень. Протокол у таких випадках складає поліція, а рішення про стягнення ухвалює суд.

Хто контролює заборону

Дотримання заборони в закладах перевіряє Держпродспоживслужба, а протоколи щодо порушень неповнолітніх складає поліція. Тож заплатити доведеться і самому курцю, і батькам, і закладу, який не забезпечив порядок на своїй території.

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