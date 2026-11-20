Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из двунадесятых праздников, который 21 ноября отмечают по новому церковному календарю. В народе его называют Третьей Пречистой; читайте о значении праздника и текст молитвы.

Церковные праздники в ноябре завершаются особо почитаемым днем - Введением во храм Пресвятой Богородицы, которое по новоюлианскому календарю ПЦУ отмечают 21 ноября.

В народе этот праздник называют Третьей Пречистой. Он относится к двунадесятым - двенадцати самым большим праздникам церковного года, посвященным земной жизни Богородицы и Иисуса Христа.

Что означает Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздник посвящен церковному преданию о том, как родители Девы Марии - праведные Иоаким и Анна - привели трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, посвятив ее жизнь Богу.

По преданию, девочка сама поднялась по ступеням храма, а первосвященник, по Божьему вдохновению, ввел ее в Святая Святых - место, куда разрешалось заходить лишь раз в год и только первосвященнику.

Это событие считается началом духовной подготовки Марии к ее великому призванию - стать матерью Спасителя. Поэтому праздник символизирует духовное очищение, преданность Богу и начало нового этапа жизни.

Почему праздник называют Третьей Пречистой

В народной традиции три праздника, посвященные Богородице, получили общее название Пречистая. Первая Пречистая - Успение Богородицы (28 августа), Вторая - Рождество Богородицы (21 сентября), а Третья - именно Введение во храм, которое отмечают 21 ноября.

Введение ежегодно приходится на период Рождественского поста, который по новому календарю длится с 15 ноября до 24 декабря. Поэтому третью Пречистую связывают с приближением зимних праздников и началом духовной подготовки к Рождеству.

Молитва к Пресвятой Богородице

В день Введения верующие обращаются к Богородице с молитвой, прося защиты для детей, благословения семьи и духовной силы. Вот один из традиционных текстов:

«Пресвятая Богородица, Дева Мария, Ты, которую еще малым ребенком привели в храм Господень, - прими и наши молитвы. Сохрани наших детей от всякого зла, укрепи семьи наши в любви и вере, помоги нам в жизненных испытаниях. Ты - заступница всех, кто с верой к Тебе обращается, - не оставь нас без Твоей опеки. Аминь».

Традиции и что нельзя делать в этот день

Введение во храм - большой церковный праздник, поэтому в этот день верующие стараются посетить богослужение, помолиться за семью и помочь тем, кто в этом нуждается. Доброй традицией считается поддержка детей и близких, милосердие и прощение обид.

В народе в этот день не советовали ссориться, сквернословить, заниматься тяжелым физическим трудом и давать деньги в долг. Также не стоит отказывать в помощи тем, кто ее просит.

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