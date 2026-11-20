Висока ціна не гарантує, що перед вами справжній продукт. Найчастіше фальсифікують оливкову олію першого холодного віджиму, японську матчу, мед, ваніль і шафран.

Оливкова олія на українських полицях далеко не завжди справжня, навіть якщо коштує дорого. Дорогий цінник не гарантує якість. Розповідаємо, як відрізнити справжній преміальний продукт від фальсифікату ще на етапі вибору.

Оливкова олія: що найчастіше підробляють

Найбільше не пощастило оливковій олії першого холодного віджиму, яку на етикетках позначають як Extra Virgin. Саме її фальсифікують найчастіше, адже попит на неї стабільно високий, а ціна дозволяє заробити на підміні.

За класичною схемою дорогу олію просто розбавляють дешевшою - рафінованою оливковою, соняшниковою або соєвою. Смак і колір підганяють барвниками, тому відрізнити таку суміш на око майже неможливо.

На що дивитися на етикетці

Справжня олія Extra Virgin повинна мати на пляшці не лише гарний напис. Шукайте рік збору врожаю і конкретний регіон виробництва - розмите зроблено в ЄС або Product of Italy нічого не гарантує.

Ознака якості - маркування захищеного походження: DOP (Denominazione di Origine Protetta) чи IGP. Це знак, що продукт зробили в конкретному регіоні за строгими правилами, а не змішали з олії з різних країн.

Кислотність справжньої Extra Virgin не перевищує 0,8%. Якщо на етикетці вказали більше або взагалі не вказали - це привід задуматися. А напис light чи pomace означає не дієтичний продукт, а рафіновану олію нижчого ґатунку.

Матча: колір видає все

Японський порошковий чай матча - ще один фаворит фальсифікаторів. Правильна матча коштує дорого, тому її часто замінюють підфарбованим листовим чаєм або сумішшю зі звичайним порошком.

Перше, на що треба дивитися, - колір. Справжня церемоніальна матча має яскравий насичений зелений відтінок. Тьмяний, жовтувато-коричневий або болотний колір означає, що чай старий, окислився або це взагалі низький сорт.

Якісна матча - це дуже дрібний, шовковистий порошок, який не має грудочок. На смак вона солодкувата, з умамі, а не різко гірка. І обов'язково звертайте увагу на походження: справжню матчу вирощують у Японії, в регіонах Удзі або Нісіо.

Як перевірити преміальний продукт вдома

Для оливкової олії є простий тест на смак. Справжня Extra Virgin злегка гірчить і щипає горло - це ознака поліфенолів, яких у підробці немає. Прісний, м'який смак радше вказує на рафіновану суміш.

А ось популярний тест із холодильником, коли олію ставлять у холод і дивляться, чи застигне вона, насправді нічого не доводить. І справжня, і фальшива олія застигають по-різному залежно від складу жирів.

Матчу легко перевірити, якщо просіяти трохи порошку. Якісний чай рівно розподіляється, а дешева підробка лишає грубі частки. Також справжня матча завжди яскраво зелена, навіть у сухому вигляді.

Які ще преміальні продукти підробляють

У групі ризику не лише олія і чай. Фальсифікують мед, який розбавляють цукровим сиропом, ваніль, замість якої продають синтетичний ванілін, і шафран - найдорожчу пряність у світі.

Підробляють навіть сир пармезан, бальзамічний оцет і делікатесні морепродукти. Загальне правило одне: чесний виробник завжди вказує повний склад, походження і не соромиться назви регіону.

Що перевірити перед покупкою

Читайте склад повністю, а не лише велике слово на лицьовому боці.

Шукайте маркування походження: DOP, IGP, конкретний регіон.

Звертайте увагу на ціну - справжній преміальний продукт не може бути підозріло дешевим.

Для матчі дивіться на колір і текстуру порошку.

Уникайте товарів без жодної інформації про виробника.

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