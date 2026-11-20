Циклон із дощами та сильним вітром в Україні поступово минає - і в суботу, 21 листопада, спокійніше стане навіть у магнітосфері. Потужної магнітної бурі синоптики не прогнозують.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), 21 листопада підвищеної сонячної активності над Землею не очікується.
Планетарний К-індекс у суботу триматиметься на рівні 2,7 - це зелений, тобто спокійний рівень. Для порівняння: повноцінною магнітною бурею вважають показник від 5 і вище за шкалою від 0 до 9.
Тобто вихідний день має бути легким для метеозалежних людей. Але прогнози збурень оновлюють кожні три-чотири години, тож картина до суботи може ще трохи змінитися.
Лікарі нагадують: близько 70% дорослих українців тією чи іншою мірою реагують на зміни погоди та магнітних бур. Найважче - людям із хронічними хворобами серця, судин і суглобів, неврологічними розладами, а також особам старшого віку.
Що робити, щоб легше пережити зміни магнітосфери
Навіть коли бурі не прогнозують, метеозалежним радять дотримуватися простого правила:
- спати не менше ніж вісім годин на добу;
- пити протягом дня 1,5-2 літри чистої води;
- віддавати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.
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