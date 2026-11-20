Ветеран после увольнения со службы обязан показать ТЦК военно-учетный документ, если остается военнообязанным, а удостоверение УБД его не заменяет.

Воинский учет и проверки ТЦК касаются каждого военнообязанного, и ветераны после увольнения со службы - не исключение. Даже имея удостоверение участника боевых действий, мужчина обязан показать военно-учетный документ, если его остановит ТЦК.

Сам факт прохождения службы не освобождает от проверки документов. Решающее значение имеет то, уволили ли человека в запас или исключили с воинского учета. Это разные юридические статусы, которые определяют дальнейшие обязанности ветерана.

Какие документы показать ТЦК

Во время проверки военнослужащий ТЦК может потребовать два основных документа:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

военно-учетный документ - бумажный или электронный с QR-кодом в "Резерв+".

Удостоверение УБД подтверждает участие в боевых действиях и право на социальные гарантии. Но оно не заменяет военно-учетный документ и не доказывает, что человека исключили с воинского учета.

Если ветеран уволился недавно, стоит иметь выписку из приказа об увольнении со службы и исключении из списков личного состава части. Это поможет объяснить ситуацию, если данные в реестре "Оберег" еще не обновились. В то же время закон не требует носить такую выписку для обычной проверки на улице.

Могут ли мобилизовать повторно

Увольнение в запас не означает автоматического освобождения от дальнейшей мобилизации. Если мужчина остается военнообязанным, пригоден к службе и не имеет законных оснований не подлежать призыву, его могут мобилизовать повторно.

В то же время закон предусматривает исключения:

бывшие военнопленные, уволенные в запас в связи с освобождением из плена, не подлежат призыву во время мобилизации без их согласия;

лиц, которых исключили с воинского учета из-за непригодности или достижения предельного возраста, не призывают как военнообязанных;

для определенной категории бывших контрактников 18-25 лет, заключивших годичный контракт во время военного положения, предусмотрено 12 месяцев без повторного призыва после увольнения.

То есть удостоверение УБД само по себе не гарантирует защиту от повторной мобилизации. Нужно учитывать конкретное основание увольнения и актуальный военно-учетный статус.

Что делать, если в "Резерв+" неправильный статус

После увольнения с военной службы ветеран должен обратиться в ТЦК в срок, указанный в предписании воинской части, для решения вопроса воинского учета. Такую последовательность действий рекомендует государственная платформа "Ветеран PRO".

Если после этого в "Резерв+" остаются неправильные сведения, необходимо обратиться в ТЦК для их исправления, имея при себе документы об увольнении. Также стоит проверить, сформировался ли актуальный электронный военно-учетный документ.

Не следует путать статусы "Снят с учета" и "Исключен с учета". Первый не означает окончательного прекращения воинской обязанности. Именно поэтому ветерану важно проверить свой статус после возвращения к гражданской жизни, а не полагаться только на удостоверение УБД.

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