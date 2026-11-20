Тепло, которое сейчас держится в Украине, не является аномалией. В Укргидрометцентре объяснили, почему большинство месяцев теплее климатической нормы и на сколько дней вперед реально спрогнозировать погоду.

Прогноз погоды на неделю в Киевской области показывает, что осенняя погода остается переменчивой, однако тепло, которое сейчас держится в Украине, не является аномалией. В Укргидрометцентре объяснили, почему большинство месяцев теплее климатической нормы.

Об этом рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в рамках мероприятия «Погода, климат, люди: 105 лет гидрометеорологической службе Украины», сообщает РБК-Украина.

По ее словам, потепление, которое наблюдается в Украине в последнее время, не является чем-то нестандартным. В разрезе последних десятилетий такая погода довольно типична.

«Да, чуть-чуть, возможно, выше климатической нормы. Но в разрезе тех же последних десятилетий у нас большинство месяцев выше климатической нормы», - пояснила Птуха.

Почему точного долгосрочного прогноза не существует

Представительница Укргидрометцентра напомнила, что погода и атмосфера изменчивы, то есть меняются ежедневно. Именно поэтому синоптики работают круглосуточно, чтобы оперативно предупреждать о любых изменениях.

Синоптик добавила, что нет такого прогноза, на который можно посмотреть сегодня на две-три недели вперед и что-то запомнить. «Нет, все ежедневно меняется. Дважды в сутки проходят уточнения. Поэтому прогноз нужно постоянно смотреть, что же там изменилось», - рассказала она.

Прогноз и тенденции: в чем разница

По словам специалиста, существуют определенные тенденции, которые меняются и уточняются с приближением к конкретным датам. Но если закладывать погоду в свои планы, то реально опираться можно лишь на ближайшие одни-трое суток.

«Там уже есть показатели температуры, распределения осадков. То, на что мы реально можем опираться. Далее - есть тенденции», - подытожила Птуха.

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