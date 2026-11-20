Накопительный бойлер потребляет ток, даже когда никто не пользуется горячей водой, - он периодически включается, чтобы поддерживать заданную температуру. Рассказываем, когда прибор выгоднее выключать, а когда это не поможет сэкономить.

Экономия электроэнергии на кухне и в ванной начинается с самых дорогих бытовых приборов, и бойлер среди них - один из главных потребителей тока. Даже когда никто не включает горячую воду, прибор время от времени запускает нагреватель, чтобы поддерживать температуру в баке.

Об этом рассказывает издание «Эксперт». Суть проста: вода в накопительном бойлере постепенно остывает, и термостат снова включает ТЭН. Поэтому за сутки прибор «ест» электричество, даже если его ни разу не открывали.

Когда бойлер действительно стоит выключать

Больше всего смысла выключать бойлер, когда вы уезжаете из дома на несколько дней или дольше - в командировку, на дачу или в отпуск. Простой в 3-4 суток уже дает заметную разницу в счете за свет.

Если вас нет всего несколько часов (например, рабочий день), выключать прибор смысла мало. За это время вода не успеет сильно остыть, а запуск нагревателя после включения компенсирует всю «экономию».

Какая температура выгоднее

Оптимальная температура воды в бойлере - 55-60 градусов. При таком нагреве бак потребляет меньше тока, чем при максимальных 75-80 градусах, а воды хватает и на душ, и на мытье посуды.

Устанавливать ниже 50 градусов тоже не стоит: в теплой воде начинают размножаться бактерии, в частности легионелла. Поэтому «экономия» на минимальной температуре может обернуться проблемами со здоровьем.

Простой способ сократить счет

Если у вас двухзонный счетчик, перенесите нагрев воды на ночь, когда действует более дешевый тариф. Многие современные бойлеры имеют таймер или функцию отложенного старта - тогда утром у вас будет горячая вода по ночной цене.

Что еще поможет сэкономить

Раз в год-два чистите ТЭН от накипи - слой накипи толщиной в несколько миллиметров заметно увеличивает время нагрева.

Утеплите бак и трубы, если бойлер стоит в холодном помещении.

Выбирайте объем под реальное количество людей: 50-80 литров - на 1-2 человек, 80-100 литров - на семью.

Главный совет - не держать бойлер постоянно на максимуме, когда это не нужно. Благодаря правильной температуре и выключению на время отъезда счет за свет можно уменьшить заметно, не отказываясь от горячей воды.

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