На обычном дачном участке можно вырастить мини-киви - актинидию, многолетнюю лиану, ягоды которой на вкус сразу напоминают ананас, клубнику и киви.

Актинидия - это многолетняя вьющаяся лиана, близкая родственница привычного киви. Ее плоды размером примерно с крупную виноградину имеют сочную кисло-сладкую мякоть.

В разных сортах чувствуются нотки ананаса, клубники или других фруктов. В отличие от магазинного киви, кожица этих ягод гладкая и съедобная, поэтому чистить их не нужно.

Как рассказали в Новини.LIVE, экзотическое растение хорошо переносит морозы и может украсить беседку или забор.

Какие сорта подходят для украинского климата

Лучше всего в Украине себя чувствуют два вида: актинидия аргута и коломикта. Первая радует более крупными ягодами и урожайностью, вторая - особой морозостойкостью.

Выбирайте сорта, приспособленные именно к вашему региону, чтобы растение гарантированно пережило зиму.

Как правильно посадить лиану

Для актинидии отведите солнечное место, защищенное от сильного ветра. Почва должна быть плодородной, рыхлой, слабокислой и без застоя воды.

Удобнее всего высаживать весной, а осенью - не позднее чем за две-три недели до устойчивых морозов. Выкопайте яму глубиной 50-60 см, добавьте компост и перемешайте с землей.

Высадите саженец, не заглубляя корневую шейку, полейте и замульчируйте поверхность, оставив свободное место вокруг стебля. Между лианами оставляйте 2-3 м, а рядом установите прочную шпалеру или перголу.

Самый важный нюанс - опыление

У большинства сортов мужские и женские растения разделены. Поэтому для урожая понадобится мужская лиана, которая цветет одновременно с женскими. Обычно одной такой хватает на несколько растений.

Есть и самоплодные сорта, поэтому обязательно проверяйте этикетку еще в магазине.

Какой уход нужен для обильного урожая

В первые годы регулярно поливайте посадки, особенно в жару. Земля должна оставаться умеренно влажной, но не переувлажненной. Весной обновляйте мульчу, а в период покоя вырезайте загущенные и поврежденные побеги.

Взрослые зимостойкие сорта хорошо переносят морозы, однако молодые побеги уязвимы к весенним заморозкам. При необходимости укрывайте их агроволокном.

Если во дворе есть кошки, оградите молодые стебли сеткой: животные иногда их повреждают.

Первых ягод обычно приходится ждать несколько лет. Зато потом лиана радует урожаем много сезонов подряд.