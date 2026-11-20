На звичайній дачній ділянці можна виростити міні-киві - актинідію, багаторічну ліану, ягоди якої смакують одразу як ананас, полуниця і ківі.

Актинідія - це багаторічна витка ліана, близька родичка звичного ківі. Її плоди завбільшки приблизно з велику виноградину мають соковиту кисло-солодку м'якоть.

Залежно від сорту в ягодах відчуваються нотки ананаса, полуниці чи інших фруктів. На відміну від магазинного ківі, шкірка цих ягід гладенька та їстівна, тому чистити їх не треба.

Як розповіли у Новини.LIVE, екзотична рослина добре переносить морози й може прикрасити альтанку чи паркан.

Які сорти підходять для українського клімату

Найкраще в Україні почуваються два види: актинідія аргута і коломикта. Перша тішить більшими ягодами та вищою врожайністю, друга - особливою морозостійкістю.

Вибирайте сорти, пристосовані саме до вашого регіону, щоб рослина гарантовано пережила зиму.

Як правильно посадити ліану

Для актинідії відведіть сонячне місце, захищене від сильного вітру. Ґрунт має бути родючим, пухким, слабокислим і без застою води.

Найзручніше висаджувати навесні, а восени - не пізніше ніж за два-три тижні до стійких морозів. Викопайте яму глибиною 50-60 см, додайте компост і перемішайте із землею.

Висадіть саджанець, не заглиблюючи кореневу шийку, полийте і замульчуйте поверхню, залишивши вільне місце навколо стебла. Між ліанами лишайте 2-3 м, а поруч поставте міцну шпалеру або перголу.

Найважливіший нюанс - запилення

У більшості сортів чоловічі та жіночі рослини розділені. Тож для врожаю знадобиться чоловіча ліана, яка зацвітає одночасно з жіночими. Зазвичай однієї такої вистачає на кілька рослин.

Існують і самозапильні сорти, тому обов'язково перевіряйте етикетку ще в магазині.

Який догляд потрібен для рясного врожаю

У перші роки регулярно поливайте посадки, особливо в спеку. Земля має лишатися помірно вологою, але не перезволоженою. Навесні оновлюйте мульчу, а в період спокою вирізайте загущені та пошкоджені пагони.

Дорослі зимостійкі сорти добре витримують морози, однак молоді пагони вразливі до весняних заморозків. За потреби вкривайте їх агроволокном.

Якщо у дворі є коти, обгородіть молоді стебла сіткою: тварини іноді їх обгризають.

Перших ягід зазвичай доводиться чекати кілька років. Але потім ліана радує врожаєм багато сезонів поспіль.