У жовтні 2026 року проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті на Хмельниччині подорожчав на 8,5%. Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Хмельницькій області.

Пільги на проїзд для ветеранів в Україні залишаються чинними, однак для решти пасажирів квитки дорожчають. У жовтні 2026 року проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті на Хмельниччині подорожчав одразу на 8,5%.

Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Хмельницькій області. Загалом ціни на транспорт за місяць зросли на 4,3%.

Що саме подорожчало

Головний чинник - саме проїзд у автобусах і маршрутках. Вартість проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті зросла на 8,5%. Також на 5,6% подорожчали паливо та мастила.

Натомість залізничний пасажирський транспорт подешевшав - на 2,8%. Тож потяги в жовтні, навпаки, стали доступнішими.

Як змінилися ціни загалом

Інфляція на Поділлі в жовтні становила 1,6%. З початку року ціни в області зросли на 10,7%. Для порівняння, торік за аналогічний період показники були 1% за жовтень і 7,8% з початку року.

Серед інших категорій найбільше подорожчали овочі - на 9,7%. А ось яйця подешевшали на 8,4%, фрукти - на 4,3%.

Чого чекати пасажирам

Статистика фіксує вже фактичні зміни цін за жовтень, тож нові цифри відображені у вартості квитків. Пасажирам варто зважати, що проїзд в автобусах поступово дорожчає, тоді як залізниця поки дешевшає.

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