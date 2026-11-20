В октябре 2026 года проезд в автодорожном пассажирском транспорте на Хмельниччине подорожал на 8,5%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Хмельницкой области.

Льготы на проезд для ветеранов в Украине остаются в силе, однако для остальных пассажиров билеты дорожают. В октябре 2026 года проезд в автодорожном пассажирском транспорте на Хмельниччине подорожал сразу на 8,5%.

Такие данные обнародовало Главное управление статистики в Хмельницкой области. В целом цены на транспорт за месяц выросли на 4,3%.

Что именно подорожало

Главный фактор - именно проезд в автобусах и маршрутках. Стоимость проезда в автодорожном пассажирском транспорте выросла на 8,5%. Также на 5,6% подорожали топливо и смазочные материалы.

Зато железнодорожный пассажирский транспорт подешевел - на 2,8%. Поэтому поезда в октябре, наоборот, стали доступнее.

Как изменились цены в целом

Инфляция на Подолье в октябре составила 1,6%. С начала года цены в области выросли на 10,7%. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период показатели были 1% за октябрь и 7,8% с начала года.

Среди других категорий больше всего подорожали овощи - на 9,7%. А вот яйца подешевели на 8,4%, фрукты - на 4,3%.

Чего ждать пассажирам

Статистика фиксирует уже фактические изменения цен за октябрь, поэтому новые цифры отражены в стоимости билетов. Пассажирам стоит учитывать, что проезд в автобусах постепенно дорожает, тогда как железная дорога пока дешевеет.

Ранее Politeka сообщала, льготы на проезд для военных и ветеранов: кому не могут отказать.

Также Politeka сообщала, проезд кольца по правой полосе: автоэксперты объяснили, грозит ли водителям штраф.

Как сообщала Politeka, новые тарифы на отопление в Одессе: сколько теперь придется платить жильцам.