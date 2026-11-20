Зеленые колпачки на вентилях колес - это маркировка шин, накачанных азотом, которая меняет правила ухода за колесами.

Что делать водителю с документами на авто - вопрос, который волнует многих, но есть и более мелкие детали, которые тоже стоит знать. Зеленый колпачок на вентиле - не декор, а маркировка: он указывает, что шина накачана азотом, а не обычным воздухом. И это меняет правила ухода за колесами.

Азот в шинах - это не маркетинговый трюк, а технология, которую давно используют в авиации и на гоночных болидах. Молекулы азота больше молекул кислорода, поэтому газ медленнее просачивается сквозь резину. Давление в такой шине держится стабильнее и дольше.

Второе преимущество - меньшая зависимость от температуры. Обычный воздух содержит влагу, которая при нагревании расширяется и меняет давление. Азот сухой, поэтому давление в колесе почти не "скачет" ни в жару, ни в мороз. Это особенно важно зимой, когда перепады температур самые большие.

Стабильное давление означает более равномерный износ протектора и меньший расход топлива. Кроме того, без влаги внутри шины не ржавеет металлический диск и не портится вентиль. Поэтому зеленые колпачки - это сигнал, что за колесами ухаживали профессионально.

Почему нельзя докачивать азотную шину воздухом

Главная ошибка водителя - докачать такую шину обычным воздухом на заправке. Кислород и влага из воздуха разбавляют азот, и все его преимущества исчезают. Шина снова начинает терять давление и реагировать на температуру.

Если давление упало, докачивать нужно именно азотом. Такую услугу предоставляют на шиномонтажах и в сервисных центрах. Она стоит дороже обычной накачки, но сохраняет свойства газа в колесе.

Как понять, что в шине азот

Самый простой ориентир - цвет колпачка. Зеленый колпачок на вентиле - стандартная маркировка азотных шин. Иногда используют синий или черный с надписью N2. Если колпачок обычный черный без пометок, скорее всего, в колесе обычный воздух.

Точнее узнать можно на шиномонтаже: мастер проверит состав газа в шине. Но большинству водителей достаточно просто запомнить правило: зеленый колпачок - не трогай, докачивай только азотом.

Ранее Politeka сообщала, что проверить водителю перед зимой, когда температура упадет ниже +7°.

Также Politeka сообщала, какие области возьмут под скрытый контроль авто-"фантомы" полиции.