Второй апелляционный административный суд заставил ТЦК убрать мужчину из базы розыска. Повестку, на основании которой его объявили в розыск, признали недействительной из-за отсутствия даты, подписи руководителя и гербовой печати.

Нарушения при вручении повесток в ТЦК можно обжаловать в суде, и новое решение это подтверждает: Второй апелляционный административный суд признал незаконным розыск военнообязанного, инициированный территориальным центром комплектования.

Суд обязал ТЦК убрать мужчину из базы розыска. Повестка, на основании которой его объявили в розыск, оказалась оформленной с грубыми нарушениями, сообщает ТСН со ссылкой на постановление суда.

Истец требовал признать действия районного ТЦК и СП противоправными и удалить из реестра информацию о его розыске. Мужчина отметил, что никаких вызовов официально не получал и правила воинского учета не нарушал.

Какие именно ошибки нашли в повестке

Коллегия судей установила: в документе не указали дату выдачи, на нем отсутствовали личная подпись руководителя ТЦК и гербовая печать, а сам факт выдачи не подтверждался выпиской из журнала регистрации.

Как доказательство попытки вручения повестки представители ТЦК предоставили лишь рапорт своего сотрудника о том, что военнообязанного якобы не было дома. Однако в материалах дела нет даже приказа о назначении этого сотрудника уполномоченным на вручение повесток.

Ранее Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на норму об обязанности бывших ограниченно годных пройти повторный медосмотр до июня 2025 года. Но истец настаивал, что никогда не имел такого статуса, а ТЦК приписали требование, которое его вообще не касалось.

В апелляции суд зафиксировал грубые нарушения со стороны ТЦК, полностью отменил решение первой инстанции и признал действия центра комплектования противоправными. Служащие ТЦК были вынуждены исключить данные о розыске гражданина из реестра.

Как обжаловать постановление ТЦК в суде

Постановление ТЦК можно обжаловать в суде. Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, на это дается 10 дней.

Если о постановлении стало известно только после ареста банковских счетов, вместе с иском обязательно подается ходатайство о восстановлении пропущенного срока. К нему прилагают доказательства позднего информирования: уведомление от банка, постановление исполнителя и тому подобное.

Юристы советуют проверять свой статус в приложении «Резерв+» и хранить документы, подтверждающие обновление военно-учетных данных. Если появился розыск или штраф, фиксируйте дату, когда об этом узнали, чтобы доказать позднее информирование.

Ранее Politeka сообщала, может ли ТЦК объявить в розыск мужчину, находящегося за границей.

Также Politeka сообщала, как снять статус розыска в «Резерв+» и избежать ареста счетов.

Как сообщала Politeka, когда повестка ТЦК по почте считается врученной даже без подписи.