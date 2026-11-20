На высокогорье Карпат утром 20 ноября зафиксировали шторм со снегом: ветер достигал 21 м/с, а температура опустилась до -3°С. Синоптики предупредили об опасном метеоявлении в Ивано-Франковской области.

Снег в Карпатах снова напомнил о зиме - 20 ноября на горе Поп Иван спасатели зафиксировали шторм, а синоптики предупредили об опасном метеоявлении.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 08:00 пятницы, 20 ноября, погода на Поп Иване была облачной и туманной. Шел снег, ветер был западный со скоростью 21 метр в секунду.

«Внимание! Шторм», - подчеркнули специалисты. Температуру воздуха на высокогорье зафиксировали на уровне -3°С. Из-за высокой влажности происходило обледенение поверхностей, а видимость была очень низкой.

Снег местами задержался и покрыл небольшим слоем землю и здания. Температура на высокогорье в течение суток будет колебаться от -2°С до +3°С.

В Ивано-Франковской области до конца дня 20 ноября также объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении. Синоптики прогнозируют порывы западного ветра 15-20 метров в секунду и присвоили ему желтый, первый уровень опасности.

В целом погода в регионе 20 ноября ожидается облачной с прояснениями, ветер западный, 7-12 м/с. Днем в самом Ивано-Франковске прогнозируют +9...+11°С, по области +8...+13°С.

Что это значит для людей

На высокогорье Карпат сейчас опасно: шторм, мороз, обледенение и почти нулевая видимость. Туристам и путешественникам советуют воздержаться от походов в горы, пока непогода не стихнет.

Жителям Ивано-Франковска и области стоит закрепить на балконах и во дворах вещи, которые может сорвать ветер. Водителям следует быть внимательными: медико-метеорологические условия 3 типа, а видимость на автодорогах снижена до 4-6 километров.

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