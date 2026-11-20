Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 21 по 27 ноября обещает заметные перепады: днем столбики термометров будут колебаться от +12° до +3°, а осадки синоптики прогнозируют дважды за неделю.

Предыдущий прогноз погоды на Одесчине уже предупреждал о резком ухудшении погоды, и новая неделя подтверждает эту тенденцию. С 21 по 27 ноября в Одесской области ожидается заметный перепад температур — от +12° в начале недели до +3° в четверг, а также осадки дважды на протяжении семи дней.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +3° до +12°, а ночные — от +1° до +8°.

В субботу, 21 ноября, воздух прогреется до +12° днем, ночью же похолодает до +8°. Небо ожидается переменно облачным, без осадков.

В воскресенье, 22 ноября, температура немного снизится — днем до +8°, ночью до +7°. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.

В понедельник, 23 ноября, столбики термометров снова будут подниматься до +12° днем, а ночью удержатся на отметке +7°. Небо затянут тучи, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 24 ноября, резко похолодает — днем до +6°, ночью до +2°. Облачность ожидается переменной, без осадков.

В среду, 25 ноября, температура удержится на тех же отметках: днем +6°, ночью +2°, облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 26 ноября, наступит самый холодный день недели — днем всего +3°, ночью +1°. Облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 27 ноября, воздух немного прогреется до +8° днем, ночью же останется на отметке +1°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет суббота, 21 ноября, с дневной температурой +12°, а самым холодным — четверг, 26 ноября, когда воздух прогреется лишь до +3°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в понедельник, 23 ноября, и в пятницу, 27 ноября.

Из-за резкого перепада температур стоит одеваться по принципу многослойности, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками — в понедельник и пятницу — не лишним будет взять зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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