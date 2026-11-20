Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 21 по 27 ноября обещает резкое похолодание: если в субботу, 21 ноября, днем будет +6°, то уже в среду, 25 ноября, максимум опустится до -1°. Синоптики также прогнозируют осадки в пять из семи дней недели.

Погода уже успела подготовить неприятный сюрприз жителям Киевщины на прошлой неделе, а новая неделя, с 21 по 27 ноября, принесет еще более ощутимое похолодание: по прогнозу, максимальная дневная температура упадет с +6° до -1° всего за несколько дней.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +6° в начале периода до -1° в середине и в конце недели.

В субботу, 21 ноября, днем ожидается +6°, ночью также около +6°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 22 ноября, воздух прогреется днем лишь до +5°, а ночью столбики термометров опустятся до -1°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В понедельник, 23 ноября, температура удержится на отметке +2° днем и +1° ночью. Синоптики прогнозируют осадки.

Во вторник, 24 ноября, днем ожидается +1°, ночью - 0°. Осадки остаются возможными и в этот день.

В среду, 25 ноября, максимальная температура недели опустится до -1°, ночью похолодает до -2°. Облачно с прояснениями, но без осадков.

В четверг, 26 ноября, днем потеплеет до +1°, ночью же будет -2°. Синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 27 ноября, неделя завершится температурой -1° днем и -2° ночью, облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 21 ноября, с температурой +6°, а самым прохладным - среда, 25 ноября, когда максимум составит -1°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют в субботу, воскресенье, понедельник, вторник и четверг.

Из-за резкого похолодания стоит позаботиться о теплой одежде заранее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками лучше иметь при себе зонт, а водителям - быть осторожнее на дороге из-за скользкого покрытия.

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