Минветеранов тестирует три модели психологической помощи семьям ветеранов в трех областях, а центры семейного восстановления планируют открыть по всей Украине в 2027 году.

Помощь ветеранам, которые возвращаются к мирной жизни, теперь будет не только для них самих, но и для всей семьи. Минветеранов сообщило, что в Украине тестируют центры семейного восстановления, где специалисты работают сразу с ветераном, его партнершей или супругой и детьми.

Главная цель программы - помочь парам восстановить отношения и пережить последствия пережитого стресса. Как поясняют в ведомстве, возвращение военного или военной домой влияет не только на них, но и на близких, поэтому лечить нужно семью в целом.

Помощь для всей семьи

Программа предусматривает работу не только с ветераном или ветеранкой, а со всей семьей. Специалисты помогают укрепить семейные и социальные связи и предотвратить вторичную травматизацию близких, в частности детей, которые остро реагируют на эмоциональное состояние родителей.

Кроме психологической поддержки, участникам доступны оздоровительные процедуры, а также консультации по оформлению статусов, льгот, жилищных и земельных вопросов, ветеранского спорта и даже начала собственного дела.

Три модели восстановления

Сейчас специалисты тестируют три подхода к семейной реабилитации в разных регионах Украины. На Виннитчине программу реализуют в лечебно-реабилитационном центре «Наш дім» в селе Новые Обиходы, где до конца 2026 года семидневный курс должны пройти 12 семей из разных громад области.

На Ивано-Франковщине в санатории «Карпаты» в Яремчанской громаде с октября по декабрь 2026 года проходит программа «Сила двоих», рассчитанная примерно на 30 ветеранских пар. Участникам помогают преодолевать усталость и восстанавливать взаимное доверие через практики осознанности, травмотерапию, телесную терапию, кинотерапию и арттерапию.

На Ровенщине до конца года принимать ветеранские пары готовится областная клиническая больница. На первом этапе программу рассчитали на пять пар, а длительность пребывания составит от восьми до 14 дней. План восстановления адаптируют индивидуально: индивидуальная, парная и групповая терапия, арттерапия, иппотерапия, а при необходимости и медицинские обследования.

Когда откроют центры

Предпилотный проект поможет определить, как организовать работу будущих центров. Специалисты оценивают критерии отбора семей, требования к помещениям, расходы на программы и потребность в подготовке специалистов.

На основе этих наработок Минветеранов планирует в 2027 году запустить экспериментальный проект Центров семейного восстановления и постепенно распространить модель на всю страну.

Как попасть в программу

Пока центры работают в пилотном формате, и набор семей происходит через громады и местные ветеранские структуры. Чтобы узнать об участии, стоит обратиться в ближайший ЦНАП, отделение Минветеранов или к своему ветеранскому помощнику. После завершения программы каждая семья получает план дальнейшей поддержки и навыки саморегуляции.

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