Мінветеранів тестує три моделі психологічної допомоги родинам ветеранів у трьох областях, а центри сімейного відновлення планують відкрити по всій Україні у 2027 році.

Допомога ветеранам, які повертаються до цивільного життя, тепер буде не лише про них самих, а й про всю родину. Мінветеранів повідомило, що в Україні тестують центри сімейного відновлення, де фахівці працюють одразу з ветераном, його партнеркою чи дружиною та дітьми.

Головна мета програми - допомогти подружжям відновити стосунки та пережити наслідки пережитого стресу. Як пояснюють у відомстві, повернення військового або військової додому впливає не лише на них, а й на близьких, тож лікувати треба сім'ю загалом.

Допомога для всієї родини

Програма передбачає роботу не лише з ветераном чи ветеранкою, а з усією родиною. Фахівці допомагають зміцнити сімейні та соціальні зв'язки й запобігти вторинній травматизації близьких, зокрема дітей, які гостро реагують на емоційний стан батьків.

Крім психологічної підтримки, учасникам доступні оздоровчі процедури, а також консультації щодо оформлення статусів, пільг, житлових і земельних питань, ветеранського спорту та навіть започаткування власної справи.

Три моделі відновлення

Зараз фахівці тестують три підходи до сімейної реабілітації в різних регіонах України. На Вінниччині програму реалізують у лікувально-реабілітаційному центрі «Наш дім» у селі Нові Обиходи, де до кінця 2026 року семиденний курс мають пройти 12 родин із різних громад області.

На Івано-Франківщині в санаторії «Карпати» в Яремчанській громаді з жовтня до грудня 2026 року триває програма «Сила двох», розрахована приблизно на 30 ветеранських подружжів. Учасникам допомагають долати втому та відновлювати взаємну довіру через практики усвідомленості, травмотерапію, тілесну терапію, кінотерапію й арттерапію.

На Рівненщині до кінця року приймати ветеранські пари готується обласний клінічний госпіталь. На першому етапі програму розрахували на п'ять подружжів, а тривалість перебування становитиме від восьми до 14 днів. План відновлення адаптують індивідуально: індивідуальна, парна та групова терапія, арттерапія, іпотерапія, а за потреби й медичні обстеження.

Коли відкриють центри

Передпілотний проєкт допоможе визначити, як організувати роботу майбутніх центрів. Фахівці оцінюють критерії відбору родин, вимоги до приміщень, витрати на програми та потребу в підготовці спеціалістів.

На основі цих напрацювань Мінветеранів планує у 2027 році запустити експериментальний проєкт Центрів сімейного відновлення та поступово поширити модель на всю країну.

Як потрапити до програми

Поки центри працюють у пілотному форматі, і набір родин відбувається через громади та місцеві ветеранські структури. Щоб дізнатися про участь, варто звернутися до найближчого ЦНАПу, відділення Мінветеранів або до свого ветерана-помічника. Після завершення програми кожна родина отримує план подальшої підтримки та навички саморегуляції.

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