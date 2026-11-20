Люди со статусом «дети войны» могут получить 25% скидку на оплату газа, воды и света. Льготу назначает Пенсионный фонд на целый год, но только при условии низкого дохода домохозяйства.

Коммунальные тарифы в Украине для отдельных категорий граждан могут уменьшиться на четверть. Люди со статусом «дети войны» имеют право на скидку 25% на оплату газа, воды и света. Об условиях назначения льготы и порядке ее оформления сообщают Новини.LIVE.

Кто может получить скидку 25%

Закон № 2195-IV «О социальной защите детей войны» предусматривает льготы для граждан со статусом «ребенок войны». Но получить 25-процентную скидку может не каждый: нужно соответствовать определенным требованиям.

Льготу начисляют на оплату всех жилищно-коммунальных услуг, кроме услуг по управлению многоквартирным домом. Действует она только на льготника, а другие члены семьи, проживающие вместе с ним, не учитываются.

Сам статус «ребенок войны» не всегда гарантирует право на льготу. При назначении помощи учитываются доходы домохозяйства. Скидку дают только при условии низкого дохода, позволяющего воспользоваться налоговой социальной льготой. В 2026 году этот показатель составляет 4 660 гривен.

Если заявитель соответствует требованиям, льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают на целый год.

Какие доходы учитывает ПФУ

Рассчитывая совокупный доход домохозяйства, Пенсионный фонд учитывает пенсию, заработную плату, стипендию, денежное обеспечение и доходы от предпринимательской деятельности. Учитывают также выплаты фондов социального страхования, в частности пособие по безработице. При определенных условиях в расчет может попасть и социальная помощь. Именно по этим поступлениям определяют, имеет ли человек право на скидку 25%.

Как оформить льготу

Льготу назначают по личному обращению в органы Пенсионного фонда. Нужно подать заявление о предоставлении льготы на оплату коммунальных услуг и заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Дополнительно нужно подготовить:

копию паспорта;

копию ИНН;

копию трудовой книжки;

справку о доходах за последние шесть месяцев;

если дохода нет - справку из налоговой службы о доходах и налогах.

Также может понадобиться декларация о доходах семьи льготника. Этот документ не подают, если домохозяйство состоит исключительно из нетрудоспособных лиц.

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