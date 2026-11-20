Вечером 17 ноября украинцы массово сообщали о сбоях в работе Kyivstar, lifecell и сервисов Apple. Что делать абонентам, когда пропадает связь и интернет.

Как оставаться на связи во время блэкаутов в Украине снова стало актуально. Вечером 17 ноября украинские абоненты начали массово сообщать о проблемах в работе мобильных операторов Kyivstar и lifecell, а также нескольких сервисов Apple.

Пик жалоб пришелся примерно на 20:00. Рост количества обращений зафиксировала платформа мониторинга сбоев DownDetector, пишет издание «Шелтер».

Больше всего проблем тогда обнаружили в США. Пользователи жаловались на трудности с авторизацией, мобильными приложениями и веб-сервисами Apple. Часть клиентов Gmail не могли отправить электронные письма.

В Украине мониторинг зафиксировал перебои в работе iCloud, Apple Pay, App Store и Apple Store, а также мобильных операторов Kyivstar и lifecell. То есть проблемы касались не только звонков, но и мобильного интернета, и оплат телефоном.

В то же время масштаб в Украине был значительно меньше, чем за рубежом. Максимум жалоб достиг около 20 обращений против почти тысячи в США.

Что делать абоненту, когда пропала связь или интернет

Если внезапно пропадает мобильная связь или интернет, не обязательно сразу бежать переподключать тариф. Чаще всего проблему можно решить за несколько минут самостоятельно.

Простые шаги, которые стоит сделать первыми

Включите и выключите режим полета или перезагрузите телефон. Это заставляет устройство заново зарегистрироваться в сети.

Проверьте, хватает ли денег на счету и активен ли тарифный пакет.

В настройках проверьте, что мобильные данные включены, а режим энергосбережения не ограничивает интернет.

Если не работает конкретный сервис (например, Apple Pay или App Store), попробуйте зайти через браузер или с другого устройства.

Если проблема массовая, как это было 17 ноября, стоит просто подождать: операторы и компании обычно устраняют глобальные сбои в течение нескольких часов. О состоянии сети можно узнать в официальных приложениях операторов или на их страницах в соцсетях.

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