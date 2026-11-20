За год количество отзывов на объявления о долгосрочной аренде однокомнатных квартир в западных областях выросло вдвое-втрое. Больше всего конкуренция усилилась в Черновицкой области.

Аренда квартир в Украине резко подорожала и стала конкурентнее в октябре 2026 года. По данным OLX Недвижимость, количество отзывов на одно объявление о долгосрочной аренде однокомнатной квартиры за год в ряде регионов выросло в несколько раз.

Спрос на аренду растет быстрее, чем интерес украинцев к покупке жилья. Заметнее всего изменилась ситуация в сегменте долгосрочной аренды однокомнатных квартир, сообщает Dilo со ссылкой на OLX Недвижимость.

Где конкуренция среди арендаторов выросла больше всего

Лидером роста стала Черновицкая область. Если в октябре 2025 года на одно объявление приходилось в среднем 26,5 отзыва, то через год этот показатель достиг 57,3. То есть конкуренция среди желающих арендовать квартиру удвоилась.

Высокая конкуренция также зафиксирована в других западных регионах. Вот как изменилось количество отзывов на одно объявление за год:

Тернопольская область - с 13,4 до 36,7 отзыва;

- с 13,4 до 36,7 отзыва; Львовская область - с 16,1 до 42;

- с 16,1 до 42; Ровенская область - с 12,1 до 31;

- с 12,1 до 31; Хмельницкая область - с 13,8 до 33,1;

- с 13,8 до 33,1; Ивано-Франковская область - с 16,8 до 38,7;

- с 16,8 до 38,7; Волынская область - с 23,5 до 39,9.

Значительный рост зафиксировали и в Винницкой области: с 3,7 отзыва в октябре 2025 года до 24,8 в октябре 2026-го.

Аренда домов: кто и куда едет

В сегменте долгосрочной аренды домов динамика была более сдержанной, но тоже положительной. Наибольшие годовые изменения произошли в Черновицкой области, где количество отзывов выросло с 12,7 до 27, и в Винницкой - с 12,5 до 24,7.

По абсолютному количеству отзывов на одно объявление в октябре 2026 года лидировали другие регионы: Харьковская область - 37,4, Кировоградская - 36,7, Черкасская - 33,6 и Полтавская - 32. То есть спрос на аренду домов растет не только на западе, но и в центральных и восточных областях.

Что происходит с покупкой жилья

В отличие от аренды, в сегменте покупки однокомнатных квартир изменения были умеренными. Больше всего отзывов на одно объявление в октябре 2026 года получали объекты в Черкасской области - 10,2 против 8,9 годом ранее. Далее идут Кировоградская область с показателем 9,7 и Черновицкая - 9,1.

На рынке покупки домов лидирует Черкасская область - 9,5 отзыва на одно объявление. В Полтавской и Черновицкой областях показатель составлял по 7,6 отзыва, а в Кировоградской - 7.

Кто ищет жилье в Украине

Исследование Factum Group за сентябрь 2026 года показало, что среди желающих арендовать жилье мужчин больше - 56%, женщин - 44%. Больше всего потенциальных арендаторов приходится на две возрастные группы: 26-35 и 36-45 лет - по 31%.

Рост интереса к аренде домов аналитики связывают со стремлением украинцев иметь более автономное жилье - в частности, возможность самостоятельно организовать отопление и резервное электропитание. Всего за январь-сентябрь 2026 года украинцы сделали 76,5 млн поисковых запросов, связанных с недвижимостью.

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