Зимой продукты в Украине могут заметно прибавить в цене. По прогнозам аграриев, сильнее всего подорожают тепличные овощи и молочка.

Подорожание продуктов в Украине зимой может стать еще заметнее, чем осенью. Отдельные категории товаров, по прогнозам специалистов, прибавят в стоимости до 40%.

Заметнее всего поднимутся в цене тепличные овощи и молочная продукция. Причина банальна - более дорогое производство, которое теперь зависит от генераторов и дизельного топлива.

Почему продукты дорожают

Из-за регулярных отключений электроэнергии агропредприятия вынуждены переходить на генераторы. А те работают на дорогом дизеле. Тепличные хозяйства зависят от света больше всего - зимой овощам нужно постоянное освещение и поддержание температуры.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорит, что тепличные овощи уже подорожали более чем на 20%. А с наступлением холодов эта категория может прибавить еще 35-40% к цене.

В молочной отрасли ситуация похожая. Фермам необходимо бесперебойное электричество для охлаждения молока, вентиляции и поддержания температуры. По прогнозам, молочка зимой подорожает примерно на 25%.

Один из фермеров Черниговщины рассказал журналистам, что его хозяйство ежемесячно сжигает от четырех до семи тонн дизельного топлива только на работу генераторов.

Что будет с борщевым набором

Зато овощи борщевого набора пока держатся стабильнее. Средние цены сегодня такие: картофель - около 16 грн за килограмм, свекла - примерно 15 грн, морковь - 17 грн, лук - 19 грн, белокочанная капуста - 18 грн за кило.

Но и эти овощи с наступлением морозов могут немного подняться в цене из-за затрат на хранение урожая в специально оборудованных хранилищах.

Добавляет проблем аграриям и подорожание логистики и топлива. Производители сообщают о росте себестоимости, который не всегда удается компенсировать повышением отпускных цен.

Важно, что озвученные показатели - это прогнозы, а не окончательные ценники. Реальная ситуация будет зависеть от стабильности энергоснабжения, стоимости топлива и условий работы украинских производителей.

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