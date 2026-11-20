Украинцы, ухаживающие за человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, могут ежемесячно получать от государства компенсацию. В 2026 году ее максимальный размер достигает 3209 гривен.

Доплаты к пенсии в Украине - не единственный вид государственной поддержки. Есть еще ежемесячная компенсация по уходу за человеком с инвалидностью, которая в 2026 году достигает 3209 гривен.

Многие до сих пор считают, будто на такие деньги могут претендовать только безработные. Это ошибка. Даже если вы официально работаете, но параллельно постоянно ухаживаете за кем-то из близких, право на выплату не исчезает.

Главное, чтобы совпали несколько условий. Человек, за которым вы ухаживаете, должен жить с вами в одном доме и иметь I или II группу инвалидности вследствие психического расстройства. Кроме того, врачи должны дать официальное заключение, что больной не может сам себя обслуживать и нуждается в постоянном уходе.

В 2026 году максимальный размер компенсации равен прожиточному минимуму - это 3209 гривен в месяц. Но всю сумму на руки дадут не каждому, ведь размер выплаты привязан к доходам семьи.

В Пенсионном фонде суммируют все официальные заработки и пенсии каждого, кто живет в этой квартире или доме, за последние полгода. Чем выше достаток семьи, тем меньше будет доплата.

Обычно деньги назначают на шесть месяцев. Но если вы ухаживаете за неработающим пенсионером преклонного возраста, выплату оформят сразу на год.

Как оформить выплату

Чтобы получить помощь, обратитесь в ближайший ЦНАП или сервисный центр Пенсионного фонда. Для назначения понадобятся:

заявление о назначении выплаты;

декларация о доходах и имущественном положении;

справка МСЭК о группе инвалидности;

заключение врачебной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.

Случается, что родственники живут вместе, но прописаны по разным адресам. В таком случае придется пригласить домой социального работника, который составит акт обследования условий проживания.

После проверки всех документов в Пенсионном фонде назовут точную сумму, которая будет поступать ежемесячно.

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