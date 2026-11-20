Українці, які доглядають за людиною з інвалідністю I чи II групи через психічний розлад, можуть щомісяця отримувати від держави компенсацію. У 2026 році її максимальний розмір сягає 3209 гривень.

Доплати до пенсії в Україні - не єдиний вид державної підтримки. Є ще щомісячна компенсація за догляд за людиною з інвалідністю, яка у 2026 році сягає 3209 гривень.

Багато хто досі вважає, ніби на такі гроші можуть претендувати лише безробітні. Це помилка. Навіть якщо ви офіційно працюєте, але паралельно постійно доглядаєте за кимось із близьких, право на виплату не зникає.

Головне, щоб збіглися кілька умов. Людина, за якою ви доглядаєте, має жити з вами в одній оселі та мати I або II групу інвалідності внаслідок психічного розладу. Крім того, лікарі повинні дати офіційний висновок, що хворий не може сам себе обслуговувати й потребує постійного нагляду.

У 2026 році максимальний розмір компенсації дорівнює прожитковому мінімуму - це 3209 гривень на місяць. Але всю суму на руки дадуть не кожному, адже розмір виплати прив'язаний до доходів родини.

У Пенсійному фонді підсумують усі офіційні заробітки та пенсії кожного, хто живе у цій квартирі чи будинку, за останні пів року. Чим вищі статки сім'ї, тим меншою буде доплата.

Зазвичай гроші призначають на шість місяців. Але якщо ви доглядаєте за непрацюючим пенсіонером похилого віку, виплату оформлять одразу на рік.

Як оформити виплату

Щоб отримати допомогу, зверніться до найближчого ЦНАПу або сервісного центру Пенсійного фонду. Для призначення знадобляться:

заява про призначення виплати;

декларація про доходи та майновий стан;

довідка МСЕК про групу інвалідності;

висновок лікарської комісії про потребу постійного стороннього догляду.

Трапляється, що родичі живуть разом, але прописані за різними адресами. У такому разі доведеться запросити додому соціального працівника, який складе акт обстеження умов проживання.

Після перевірки всіх документів у Пенсійному фонді назвуть точну суму, яка надходитиме щомісяця.

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