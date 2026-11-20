Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 21 по 27 ноября показывает, что тепло продержится недолго: уже в середине недели столбики термометров опустятся ниже нуля, а осадки синоптики прогнозируют с понедельника по пятницу. Максимум составит +8°, минимум -2°.

Предыдущий прогноз погоды для Харьковщины уже предупреждал о резкой перемене погоды в регионе, а новая неделя с 21 по 27 ноября приносит очередной раунд похолодания: максимум опустится с +8° до -2°, и большая часть дней пройдёт с осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 21 по 27 ноября температура днём в Харьковской области будет колебаться от +8° до -2°, а ночью - от +6° до -3°.

В субботу, 21 ноября, воздух прогреется до +8°, ночью будет +6°, небо облачное с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 22 ноября, столбики термометров покажут +5° днём и +3° ночью, небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 23 ноября, температура удержится на отметке +4° днём, а ночью опустится до -1°, небо облачное с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 24 ноября, днём останется +4°, ночью потеплеет до +2°, возможные осадки сохранятся.

В среду, 25 ноября, воздух охладится до -1° и днём, и ночью, синоптики предупреждают о возможных осадках.

В четверг, 26 ноября, днём удержится -1°, ночью похолодает до -3°, возможные осадки не исключены.

В пятницу, 27 ноября, неделю завершит самый холодный день: днём -2°, ночью -2°, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет суббота, 21 ноября, с максимумом +8°, а самым холодным - пятница, 27 ноября, когда днём ожидается -2°. Перепад температур за неделю достигнет 10°, а осадки синоптики прогнозируют с понедельника по пятницу.

Из-за резкого похолодания и вероятных осадков стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста, а также иметь при себе зонт или дождевик и быть осторожными на дороге в дни с осадками.

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