В субботу, 21 ноября, большинству знаков стоит подвести итоги последних недель и дать себе немного покоя, прежде чем двигаться дальше.

Суббота, 21 ноября, становится для многих знаков временем подведения итогов: последние три недели были насыщены событиями, общением и испытаниями, и сейчас наступает пауза, чтобы осознать достижения и определиться со следующими шагами. Прогноз на день опубликовало издание Horoscope.com, и для каждого знака астрологи выделили свой акцент.

Овен

Социальная суета, сопровождавшая вас последние три недели, наконец стихает. Звёздная энергия поможет сделать выводы из пережитого и подготовиться к новому циклу. Если в последнее время были успехи или признание – это станет хорошей опорой на ближайшие недели. День больше подходит для размышлений и тишины, чем для активных действий: позвольте себе немного отстраниться от суеты мира.

Телец

Для вас завершается первый этап активного общения с новыми людьми. Стоит честно спросить себя: довольны ли вы этими знакомствами? Возможно, дипломатичность на этот раз подвела и завела не туда, куда хотелось. Используйте паузу, чтобы перевести дух и понять, где вы сейчас находитесь и куда стремитесь двигаться дальше – без спешки и лишнего давления на себя.

Близнецы

Путешествие – внутреннее или вполне реальное – которое вы совершали последние недели, подходит к концу. Вы точно увидели что-то интересное и собрали немало впечатлений. Космическая энергия дня приведёт вас в тихую гавань, так что время аккуратно "распаковать чемоданы". Всё ценное, что вы обрели, стоит оставить при себе как напоминание о собственном росте – и физически, и в мыслях.

Рак

После событий последних недель стоит спросить себя: хотите ли вы и дальше вести себя так же, как раньше? Атмосфера дня как раз подталкивает к честному ответу. Многие ощущают шанс выйти из старых схем отношений или привычек, но страх перед неизвестным будущим заставляет колебаться. Не откладывайте решение – сделайте следующий шаг, даже если он кажется непростым.

Лев

День даёт прекрасную возможность проанализировать события последних трёх недель, особенно в личной жизни. Может показаться, что ситуация почти не изменилась, и это немного огорчает. Впрочем, не стоит доверять только внешним впечатлениям – вещи не всегда такие, какими кажутся на первый взгляд. Дайте себе время разобраться, прежде чем делать окончательные выводы об отношениях.

Дева

Если чувствуете, что продвигаетесь к целям медленнее, чем хотелось бы, сегодня хороший момент скорректировать курс. Разочарованы состоянием личной жизни? Возможно, вы вложили туда немало энергии, а отдачи пока не почувствовали. Не спешите с решительными шагами насчёт будущего – дайте ситуации ещё несколько дней, чтобы прояснилась настоящая картина.

Весы

Сегодня вы можете чувствовать лёгкое раздражение – и это не удивительно, ведь день подталкивает внимательно посмотреть на то, что происходит в вашей жизни. Вдруг становится понятно, что решения, которые вы принимаете, могут иметь далеко идущие последствия. Но это не повод откладывать действия: будьте смелее и доверьтесь выбранному направлению, даже если оно требует решительности.

Скорпион

Чувствуете растерянность? Вполне возможно, что сегодня в голове крутится множество вопросов одновременно – о семейных обязанностях, собственной привлекательности, важности в глазах других. Все эти мысли на самом деле лишь отвлекают от внутренней тревоги. Не стоит слишком переживать: ближайшие недели принесут значительно меньше стресса, и напряжение постепенно спадёт само собой.

Стрелец

Возможно, сегодня чувствуется усталость – и это логично, ведь последние недели вы были активнее обычного: новые знакомства, события, встречи, возможно даже короткие поездки. День подходит, чтобы честно оценить: приблизило ли всё это вас к настоящим целям, или просто добавило суеты. Ответ на этот вопрос стоит найти сегодня.

Козерог

Усталость накопилась не случайно: желание быть полезным заставило вас работать на пределе возможностей последние недели. Мир вокруг кажется безразличным, и каждый шаг даётся с большим усилием. Сегодня самое разумное решение – позволить себе отдохнуть. Завтра ваши навыки и энергия снова будут нужны, так что стоит пополнить запасы сил сейчас.

Водолей

Планеты ведут вас в новый цикл, и скоро начнётся другая "история" в вашей жизни. Сегодня хороший момент подвести итоги того, чему вы научились за последние недели. Многое зависит от того, насколько вам удалось найти внутренний покой и уладить конфликты. У вас есть природный дар успокаивать напряжённые ситуации – не забывайте о нём.

Рыбы

Если вы действительно провели ту "уборку" в делах и отношениях, которую требовали последние недели, сегодня должны почувствовать облегчение от лишних условностей. Очевидно, удалось разрешить часть сложных вопросов в отношениях. Впереди – период, который можно смело назвать своеобразным возрождением: новый этап, свободный от старого балласта.