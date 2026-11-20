Увечері 17 листопада українці масово повідомляли про перебої в роботі Kyivstar, lifecell і сервісів Apple. Що робити абонентам, коли зникає зв'язок і інтернет.

Як залишатися на зв'язку під час блекаутів в Україні знову стало актуальним. Увечері 17 листопада українські абоненти почали масово повідомляти про проблеми в роботі мобільних операторів Kyivstar і lifecell, а також кількох сервісів Apple.

Пік скарг припав приблизно на 20:00. Зростання кількості звернень зафіксувала платформа моніторингу збоїв DownDetector, пише видання «Шелтер».

Найбільше проблем тоді виявили в США. Користувачі скаржились на труднощі з авторизацією, мобільними застосунками та вебсервісами Apple. Частина клієнтів Gmail не могли надіслати електронні листи.

В Україні моніторинг зафіксував перебої в роботі iCloud, Apple Pay, App Store та Apple Store, а також мобільних операторів Kyivstar і lifecell. Тобто проблеми стосувалися не лише дзвінків, а й мобільного інтернету та оплат телефоном.

Водночас масштаб в Україні був значно меншим, ніж за кордоном. Максимум скарг сягнув близько 20 звернень проти майже тисячі у США.

Що робити абоненту, коли зник зв'язок або інтернет

Якщо раптом пропадає мобільний зв'язок або інтернет, не обов'язково одразу бігти перепідключати тариф. Найчастіше проблему можна вирішити за кілька хвилин самостійно.

Прості кроки, які варто зробити першими

Увімкніть і вимкніть режим польоту або перезавантажте телефон. Це змушує пристрій заново зареєструватися в мережі.

Перевірте, чи вистачає на рахунку грошей і чи активний тарифний пакет.

У налаштуваннях перевірте, що мобільні дані увімкнені, а режим енергозбереження не обмежує інтернет.

Якщо не працює конкретний сервіс (наприклад, Apple Pay чи App Store), спробуйте зайти через браузер або з іншого пристрою.

Якщо проблема масова, як це було 17 листопада, варто просто зачекати: оператори та компанії зазвичай усувають глобальні збої протягом кількох годин. Про стан мережі можна дізнатися в офіційних застосунках операторів або на їхніх сторінках у соцмережах.

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