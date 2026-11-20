Общего перерасчета пенсий с 1 ноября не будет, но отдельные пенсионеры получают доплаты: за возраст до 570 грн, на уход 1 038 грн и надбавки за детей.

Доплата к пенсии 150 гривен в ноябре начисляется неработающим пенсионерам, которые содержат детей, однако отдельного перерасчета для всех украинцев с 1 ноября не предусмотрено. Последняя общая индексация прошла еще 1 марта 2026 года по постановлению № 236, и коэффициент тогда составил 1,121, то есть пенсии выросли на 12,1%.

Теперь доплаты получают только те, кому они положены по закону. Речь идет прежде всего о возрастных надбавках, которые назначаются автоматически, без всякого заявления. Их размер в ноябре не изменился.

Сколько доплачивают за возраст

Возрастная компенсация зависит от того, сколько человеку лет. Для пенсионеров от 70 до 75 лет предусмотрено до 300 гривен, от 75 до 80 лет - до 456 гривен, а от 80 лет - до 570 гривен ежемесячно.

Есть важное условие: надбавку начисляют только тогда, когда общая пенсионная выплата вместе с другими надбавками не достигает 10 340,35 гривны. Если пенсионеру 75 лет и он уже получает 10 тысяч гривен, вместо 456 гривен ему доплатят лишь 340,35 гривны.

Кому назначают 1 038 гривен на уход

Отдельная помощь предусмотрена для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет. Если такой человек получает пенсию по возрасту и нуждается в постоянном уходе, ему назначают 1 038 гривен в месяц.

Эту выплату, в отличие от возрастной надбавки, не начисляют автоматически. Нужно подать заявление в Пенсионный фонд, обратиться через ЦНАП или орган местного совета. Главные требования: не иметь трудоспособных родственников, которые обязаны содержать пенсионера, и иметь заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающее потребность в уходе.

Надбавки за детей и для военных

Неработающие пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет, могут получать по 150 гривен на каждого ребенка. Это правило действует, если пенсия назначена по общему законодательству. Стоит помнить: как только человек устроится на работу или зарегистрируется как ФОП, выплату прекратят.

Военным пенсионерам предусмотрены отдельные суммы. Неработающим получателям пенсий за выслугу лет или по инвалидности, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, в частности детей до 18 лет, назначают надбавку 1 297,50 гривны на каждого иждивенца. Ее оформляют в Пенсионном фонде по заявлению.

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