Более трёх четвертей украинцев готовы потратить на покупку жилья не более 60 000 долларов, однако в части регионов этой суммы уже не хватает даже на однокомнатную квартиру.

Цены на жильё в Украине в этом году остаются главным вопросом для тех, кто планирует купить квартиру или частный дом. Более трёх четвертей украинцев готовы потратить на покупку недвижимости не более 60 000 долларов. В то же время в части регионов этой суммы уже не хватает даже на однокомнатную квартиру.

Такие данные опубликовало Новини.LIVE со ссылкой на исследование DIM.RIA. Опрос проводили весной 2026 года, поэтому цифры отражают планы покупателей на тот момент, а не фактические сделки.

Сколько украинцы готовы потратить на жильё

Самым популярным бюджетом оказалась сумма от 30 000 до 60 000 долларов - её выбрали 43,1% опрошенных. Ещё 33,3% планировали потратить до 30 000 долларов.

Более крупные бюджеты рассматривали значительно реже: 17,3% ориентировались на 60 000-100 000 долларов, и лишь 6,3% - на более 100 000 долларов. То есть в целом 76,4% респондентов рассчитывали на сумму до 60 000 долларов.

Финансовые возможности покупателей менялись: у 33,9% бюджет на недвижимость сократился, у 29,4% - вырос, а у 36,8% остался неизменным.

Какое жильё хотят покупать украинцы

Наибольший интерес вызывали частные дома - такой вариант выбрали 34,7% участников опроса. Квартиры на вторичном рынке рассматривали 25,9%, а жильё в новостройках - 17,4%. Таунхаусами интересовались 3%, а 19% ещё не определились с типом недвижимости.

На решение о покупке прежде всего влияли финансовые возможности: 51,3% учитывали собственные доходы, 42% обращали внимание на высокую стоимость, а 31,2% - на неопределённость из-за войны и ситуации с безопасностью. Государственные программы, в частности "єОселя", имели значение для 20,7% опрошенных.

Сколько стоят квартиры в Украине

Сравнить ожидания с реальными ценами помогает октябрьская статистика. Она показывает, что бюджета в 60 000 долларов хватает не во всех регионах даже на однокомнатную квартиру.

Медианная стоимость такого жилья в октябре составляла: в Киеве - 85 000 долларов, в Закарпатской области - 85 000 долларов, а в Херсонской области - лишь 16 000 долларов.

В столице разница между районами также существенная. Самым дорогим остаётся Печерский район, где медианная цена однокомнатной квартиры достигла 179 000 долларов. Зато в Деснянском районе аналогичное жильё стоило около 46 000 долларов.

На первичном рынке медианная стоимость квадратного метра в киевских новостройках в октябре составила 1 504 доллара. По такой цене квартира площадью 40 квадратных метров обойдётся примерно в 60 160 долларов - это уже немного больше самого распространённого бюджета опрошенных.

На что обратить внимание перед покупкой жилья

Кроме самой стоимости квартиры или дома, покупателям стоит закладывать расходы на оформление сделки и обустройство жилья. Перед переоформлением недвижимости специалисты советуют проверить документы владельца, информацию о долгах и возможных обременениях или ограничениях на объект.

Также стоит сравнивать цены за квадратный метр в конкретном районе, а не только смотреть на общую сумму. Разница между районами одного города может быть в разы больше, чем ожидают покупатели.

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