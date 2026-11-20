Понад три чверті українців готові витратити на купівлю житла не більше 60 000 доларів, однак у частині регіонів цієї суми вже не вистачає навіть на однокімнатну квартиру.

Ціни на житло в Україні цього року залишаються головним питанням для тих, хто планує купити квартиру чи приватний будинок. Понад три чверті українців готові витратити на купівлю нерухомості не більше 60 000 доларів. Водночас у частині регіонів цієї суми вже не вистачає навіть на однокімнатну квартиру.

Такі дані оприлюднило Новини.LIVE з посиланням на дослідження DIM.RIA. Опитування проводили навесні 2026 року, тож цифри відображають плани покупців на той момент, а не фактичні угоди.

Скільки українці готові витратити на житло

Найпопулярнішим бюджетом виявилася сума від 30 000 до 60 000 доларів - її обрали 43,1% опитаних. Ще 33,3% планували витратити до 30 000 доларів.

Більші бюджети розглядали значно рідше: 17,3% орієнтувалися на 60 000-100 000 доларів, і лише 6,3% - на понад 100 000 доларів. Тобто загалом 76,4% респондентів розраховували на суму до 60 000 доларів.

Фінансові можливості покупців змінювалися: у 33,9% бюджет на нерухомість скоротився, у 29,4% - зріс, а в 36,8% залишився незмінним.

Яке житло хочуть купувати українці

Найбільший інтерес викликали приватні будинки - такий варіант обрали 34,7% учасників опитування. Квартири на вторинному ринку розглядали 25,9%, а житло в новобудовах - 17,4%. Таунхаусами цікавилися 3%, а 19% ще не визначилися з типом нерухомості.

На рішення про купівлю насамперед впливали фінансові можливості: 51,3% враховували власні доходи, 42% звертали увагу на високу вартість, а 31,2% - на невизначеність через війну та безпекову ситуацію. Державні програми, зокрема "єОселя", мали значення для 20,7% опитаних.

Скільки коштують квартири в Україні

Порівняти очікування з реальними цінами допомагає жовтнева статистика. Вона показує, що бюджету в 60 000 доларів вистачає не в усіх регіонах навіть на однокімнатну квартиру.

Медіанна вартість такого житла в жовтні становила: у Києві - 85 000 доларів, у Закарпатській області - 85 000 доларів, а в Херсонській області - лише 16 000 доларів.

У столиці різниця між районами теж суттєва. Найдорожчим залишається Печерський район, де медіанна ціна однокімнатної квартири сягнула 179 000 доларів. Натомість у Деснянському районі аналогічне житло коштувало близько 46 000 доларів.

На первинному ринку медіанна вартість квадратного метра в київських новобудовах у жовтні склала 1 504 долари. За такою ціною квартира площею 40 квадратних метрів обійдеться приблизно в 60 160 доларів - це вже трохи більше за найпоширеніший бюджет опитаних.

На що звернути увагу перед купівлею житла

Окрім самої вартості квартири чи будинку, покупцям варто закладати витрати на оформлення угоди та облаштування житла. Перед переоформленням нерухомості фахівці радять перевірити документи власника, інформацію про борги та можливі обтяження чи обмеження на об'єкт.

Також варто порівнювати ціни за квадратний метр у конкретному районі, а не лише дивитися на загальну суму. Різниця між районами одного міста може бути в рази більшою, ніж очікують покупці.

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