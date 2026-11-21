В Украине пенсионеры, кроме основной пенсии, могут получать восемь видов доплат на сумму от 300 до 2 595 гривен в месяц.

Доплата к пенсии в Украине может составлять от 300 до 2 595 гривен в месяц. В 2026 году Пенсионный фонд начисляет восемь основных видов надбавок, и часть из них даже оформлять не нужно.

О перечне доплат рассказывает ТСН со ссылкой на издание «На пенсии». Часть надбавок Пенсионный фонд начисляет автоматически, без обращений. А вот большинство выплат придется оформлять лично - обращаться в ПФУ и приносить документы.

Возрастные надбавки: до 570 гривен автоматически

Эту доплату начисляют без заявлений. Сумма зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет - до 300 гривен;

от 75 до 79 лет - до 456 гривен;

от 80 лет и старше - до 570 гривен.

Есть условие: общая пенсия со всеми повышениями не должна превышать 10 340,35 гривни. Если выплата больше, доплату назначат только в пределах разницы. Например, в 70 лет пенсия 10 200 гривен - надбавка будет около 140 гривен.

Надбавка за сверхнормативный стаж

За каждый полный год стажа сверх нормы добавляют 1% от пенсии. Но сумма не может быть больше 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных.

В 2026 году максимум за один дополнительный год - около 25,96 гривни. С 1 января 2027 года он может вырасти до 28,78 гривни, если повысят социальные стандарты.

Доплата за нетрудоспособных членов семьи

Гражданские пенсионеры, которые не работают и содержат несовершеннолетних детей, получают по 150 гривен в месяц за каждого ребенка.

Военным пенсионерам платят больше - 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных, то есть 1 297,50 гривни за каждого иждивенца.

Член семьи не должен получать собственную пенсию или государственную соцпомощь. Если право на доплату имеют несколько пенсионеров в семье, ее назначат только одному.

Надбавка за уход: 1 038 гривен

Одиноким пенсионерам от 80 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе, платят 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных. В 2026 году это 1 038 гривен в месяц.

Для назначения нужны заявление и медицинское заключение.

Доплата за проживание на загрязненных территориях

Пенсионеры с соответствующим статусом, которые постоянно живут в зонах радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС, получают 2 595 гривен в месяц.

Одной регистрации мало - учитывают конкретные периоды проживания или работы в этих районах.

Надбавка для жителей горной местности

Пенсионеры, в том числе переселенцы, которые не менее шести месяцев подряд живут или работают в населенных пунктах со статусом горных, могут увеличить пенсию на 20%.

Сначала надо оформить соответствующее удостоверение в органах местного самоуправления, а затем обратиться в ПФУ.

Выплаты ветеранам войны и за особые заслуги

Размер этих надбавок индивидуальный. Он зависит от статуса человека и наличия инвалидности. Точную сумму рассчитывают специалисты Пенсионного фонда.

Доплата почетным донорам: что изменилось

С 26 января 2026 года закон о ежемесячной надбавке для почетных доноров Украины утратил силу. Она составляла 10% прожиточного минимума - 321 гривну.

Оформить эту доплату сейчас уже нельзя. Но тем, кому ее назначили до 25 января 2026 года включительно, деньги выплачивают и дальше.

Как оформить доплату

Большинство надбавок назначает Пенсионный фонд после обращения. Например, для доплаты за нетрудоспособных членов семьи подают заявление, паспорт, идентификационный код и документы о содержании.

Обратиться можно лично в любой сервисный центр ПФУ или отправить документы по почте. Решение принимают после проверки документов.

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