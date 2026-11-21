В Украине нет автоматического объявления пропавшего без вести военнослужащего умершим - даже если прошло два года. Срок в два года отсчитывают не от даты исчезновения, а от дня окончания военных действий, а решение принимает исключительно суд.

Права военных и их семей в Украине обросли мифами, и самый распространенный из них - будто через два года после исчезновения военнослужащего автоматически объявляют умершим. На самом деле закон так не работает.

Как объясняет юрист Харьковской ячейки ОО «Захист Держави» Евгений Иванисов, пропавший без вести - это совсем не то же самое, что погибший. Статус человека, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, лишь фиксирует, что его местонахождение неизвестно из-за вооруженного конфликта или военных действий. Подтверждением гибели он не является.

Откуда взялся срок в два года

Основания и сроки объявления физического лица умершим прописаны в статье 46 Гражданского кодекса Украины. Закон действительно допускает объявление человека умершим после двух лет, но есть важный нюанс: этот срок отсчитывают не от даты исчезновения, а от дня окончания военных действий.

Кроме того, человека можно объявить умершим и раньше - но не быстрее чем через шесть месяцев. Как разъяснила Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 11 декабря 2024 года по делу № 755/11021/22, эти полгода исчисляют от дня окончания активных боевых действий в месте вероятной гибели человека.

Автоматически никого не объявят умершим

Даже когда все сроки прошли, решение не принимают автоматически. Если смерть не подтверждена и не зарегистрирована, вопрос об объявлении человека умершим решает исключительно суд - на основании документов и доказательств об обстоятельствах исчезновения.

Сам по себе длительный период без связи не является достаточным основанием. Каждое дело суд рассматривает индивидуально, и, как подчеркивает юрист, время само по себе не может быть доказательством гибели человека.

Обязаны ли родственники идти в суд

Нет. Через два года семья вовсе не обязана подавать заявление об объявлении близкого умершим. Это право, а не обязанность. Но прежде чем начинать процедуру, стоит взвесить ее последствия: решение влияет на наследство, брак, семейные и имущественные права.

Также следует различать две процедуры. Признание человека безвестно отсутствующим означает, что суд фиксирует отсутствие сведений о его местонахождении, но гибель не подтверждает. Объявление умершим - отдельная процедура, дающая последствия, схожие с установленной смертью: открытие наследства, прекращение брака и т.д.

Что делать семье пропавшего без вести

Юристы советуют прежде всего выяснить обстоятельства исчезновения, проверить имеющиеся документы и получить юридическую консультацию. Это особенно важно для семей, которые уже получают выплаты в связи с исчезновением военнослужащего: надо заранее понимать, какие права сохраняются, а какие могут измениться.

Розыск защитника при этом не прекращается даже через несколько лет - истечение двух лет не означает, что поиск автоматически останавливают.

Семьи пропавших без вести военнослужащих могут получить бесплатную юридическую помощь в Харьковской ячейке ОО «Захист Держави». Специалисты помогают с оформлением документов, социальными выплатами и судебными процедурами. Адрес: Харьков, площадь Свободы, 4. График работы: понедельник-пятница, 10:00-17:00. Телефон: +38 (066) 004-13-99.

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