Если банкомат забрал наличные, но деньги не появились на счете, их можно вернуть. Сохраняйте чек, фиксируйте время и адрес банкомата и обращайтесь в банк.

Лимиты на снятие наличных через банкомат действуют, но сам аппарат иногда сбоит: банкомат забирает купюры, однако операция по карте не проходит. Деньги не исчезают бесследно - их реально вернуть, если действовать быстро и правильно.

Чаще всего такая ситуация возникает из-за сбоя связи с процессинговым центром, застревания купюр в тракте выдачи или обесточивания банкомата в момент операции. В каждом таком случае банк видит расхождение в журнале устройства: деньги списаны из кассеты, но на счет клиента не зачислены.

Что сделать сразу после инцидента

Первое правило - не отходить далеко и зафиксировать все, что может понадобиться. Запишите точный адрес и номер банкомата (есть на наклейке на корпусе), точное время операции и сумму, которую выдавал аппарат. Если банкомат напечатал чек - даже с ошибкой - обязательно сохраните его.

Далее сразу позвоните на горячую линию банка, которому принадлежит банкомат. Оператору назовите номер карты, сумму и время. Заявку зарегистрируют под номером - этот номер стоит записать, именно по нему потом будут отслеживать рассмотрение. Если карта ваша, а банкомат другого банка, звоните в свой банк-эмитент: именно он запускает процедуру претензии.

Банк-владелец банкомата проверяет журнал операций и физическую кассету с деньгами. Излишек в кассете по сравнению с журналом - прямое доказательство того, что купюры остались внутри и их нужно зачислить вам. На такую проверку закон дает банку до 30 дней, на практике исправные банки закрывают вопрос за 3-10 рабочих дней.

Куда жаловаться, если банк молчит

Если в течение 30 дней деньги не вернули и ответа нет, пишите официальную письменную претензию в банк - на имя руководителя отделения или через канцелярию главного офиса. В ней укажите номер заявки, сумму, данные банкомата, дату и время. Претензию подавайте в двух экземплярах: на вашем должны поставить входящий номер.

Следующая инстанция - Национальный банк Украины. Жалобу можно подать через сайт НБУ в разделе обращений граждан или по почте. Регулятор не возвращает деньги напрямую, но обяжет банк ответить и проверить претензию, а за системные нарушения может применить санкции к учреждению.

Что делать, если банкомат другого банка

Цепочка тогда длиннее: ваш банк-эмитент связывается с банком-владельцем банкомата через платежную систему. Деньги все равно вернутся на вашу карту, но это может занять немного больше времени. Главное - подать заявление именно в свой банк, а не в чужой.

Какие документы и данные собрать

чек из банкомата (если есть);

адрес и номер банкомата;

точное время и сумма операции;

номер карты и номер телефона, к которому она привязана;

номер зарегистрированной заявки на горячей линии;

выписка по счету, где видно, что зачисления не было.

Сумма, даже небольшая, не сгорает: журнал банкомата - это документ, и все операции в нем подлежат сверке. Главное - не медлить и заявить о проблеме в первые дни, пока данные в системе свежие.

Ранее Politeka сообщала, снятие наличных свыше 400 000 грн потребует от банка справку о доходах.

Также Politeka сообщала, банк требует подтвердить доходы - что делать, чтобы карту не заблокировали.