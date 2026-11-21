В Україні не існує автоматичного оголошення зниклого безвісти військовослужбовця померлим - навіть якщо минуло два роки. Строк у два роки рахують не від дати зникнення, а від дня закінчення воєнних дій, а рішення ухвалює виключно суд.

Права військових та їхніх родин в Україні обросли міфами, і найпоширеніший з них - нібито через два роки після зникнення військовослужбовця автоматично оголошують померлим. Насправді закон так не працює.

Як пояснює юрист Харківського осередку ГО «Захист Держави» Євген Іванісов, зниклий безвісти - це зовсім не те саме, що загиблий. Статус людини, зниклої безвісти за особливих обставин, лише фіксує, що її місцеперебування невідоме через збройний конфлікт чи воєнні дії. Жодного підтвердження смерті він не дає.

Звідки взявся строк у два роки

Підстави і строки оголошення фізичної особи померлою прописані у статті 46 Цивільного кодексу України. Закон справді допускає оголошення людини померлою після двох років, але є важливий нюанс: цей строк рахують не від дати зникнення, а від дня закінчення воєнних дій.

Крім того, людину можна оголосити померлою і раніше - але не швидше ніж через шість місяців. Як роз'яснила Велика Палата Верховного Суду в постанові від 11 грудня 2024 року у справі № 755/11021/22, ці пів року обчислюють від дня закінчення активних бойових дій у місці ймовірної загибелі людини.

Автоматично нікого не оголосять померлим

Навіть коли всі строки минули, рішення не ухвалюють автоматично. Якщо смерть не підтверджена і не зареєстрована, питання про оголошення людини померлою вирішує виключно суд - на підставі документів і доказів про обставини зникнення.

Сам по собі тривалий період без зв'язку не є достатньою підставою. Кожну справу суд розглядає індивідуально, і, як наголошує юрист, час сам собою не може бути доказом загибелі людини.

Чи зобов'язані родичі йти до суду

Ні. Після двох років родина зовсім не зобов'язана подавати заяву про оголошення близького померлим. Це право, а не обов'язок. Але перш ніж починати процедуру, варто зважити її наслідки: рішення впливає на спадщину, шлюб, сімейні та майнові права.

Також слід розрізняти дві процедури. Визнання людини безвісно відсутньою означає, що суд фіксує відсутність відомостей про її місцеперебування, але смерть не підтверджує. Оголошення померлим - окрема процедура, що дає наслідки, схожі на встановлену смерть: відкриття спадщини, припинення шлюбу тощо.

Що робити родині зниклого безвісти

Юристи радять насамперед з'ясувати обставини зникнення, перевірити наявні документи та отримати юридичну консультацію. Це особливо важливо для сімей, які вже отримують виплати у зв'язку зі зникненням військовослужбовця: треба заздалегідь розуміти, які права зберігаються, а які можуть змінитися.

Розшук захисника при цьому не припиняється навіть через кілька років - сплив двох років не означає, що пошук автоматично зупиняють.

Родини зниклих безвісти військовослужбовців можуть отримати безоплатну юридичну допомогу в Харківському осередку ГО «Захист Держави». Фахівці допомагають з оформленням документів, соціальними виплатами і судовими процедурами. Адреса: Харків, майдан Свободи, 4. Графік роботи: понеділок-п'ятниця, 10:00-17:00. Телефон: +38 (066) 004-13-99.

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