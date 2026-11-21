Чоловікам, які мають офіційну бронь від підприємства, все одно можуть приходити повістки для уточнення даних. Юристи розповіли, чому такий виклик законний, з якими документами йти до військкомату і що робити, якщо намагаються відправити на медкомісію.

Бронювання від мобілізації на підприємстві не звільняє від повісток - чоловіка все одно можуть викликати до ТЦК для уточнення даних, і цей виклик цілком законний. Про це юристи розповіли на порталі uristy.ua, передає Новини.LIVE.

Причина проста: компанія може оформити всі документи, але працівники ТЦК не завжди повністю оновлюють інформацію в електронній системі «Оберіг». Також військкомат має право викликати людину, якщо та давно не оновлювала відомості про адресу, професію чи склад сім'ї.

Юристи радять не ігнорувати такі повістки. Неявка на уточнення даних гарантовано обернеться адміністративним штрафом за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З якими документами йти до ТЦК

Щоб візит пройшов без ризику примусової мобілізації, до нього слід ретельно підготуватися. При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП) і згенерований електронний документ у застосунку «Резерв+».

Головним доказом статусу стане завірена роботодавцем копія витягу з наказу Мінекономіки про бронювання або офіційна довідка з місця роботи.

Чи можуть мобілізувати заброньованого

Правники наголошують: чинна бронь - це абсолютна підстава для відстрочки, тому законно мобілізувати такого працівника неможливо. Однак на практиці у військкоматах нерідко намагаються одразу направити людину на військово-лікарську комісію.

У такому разі варто послатися на пункт 63 постанови уряду № 560. Ця норма чітко визначає: громадян з відстрочкою на ВЛК не направляють. При спробах змусити пройти медогляд юристи радять викликати поліцію.

Якщо ж працівники ТЦК відверто ігнорують документи про бронь, намагаються утримати силою і вручити бойову повістку - такі дії підпадають під Кримінальний кодекс. Це кваліфікують як незаконне позбавлення волі (стаття 146 КК) і перевищення службових повноважень (стаття 365 КК).

Що робити, якщо тиснуть

У критичній ситуації категорично не можна підписувати призовну повістку. Коли складатимуть акт про відмову, громадянин має власноруч вписати фразу: «Відмовляюся від отримання мобілізаційного розпорядження у зв'язку з наявністю діючої броні».

Одразу після цього слід викликати поліцію, заявивши про кримінальне правопорушення, а також зателефонувати на гарячу лінію Міноборони 1512, до Військової служби правопорядку і Державного бюро розслідувань.

Важливо пам'ятати: бронювання і відстрочка - це не одне й те саме. Бронь закріплена за фахівцем лише на час роботи в критично важливій компанії, тож її правила і строки дії відрізняються від відстрочки за станом здоров'я чи сімейними обставинами. Закон навіть дозволяє керівнику підприємства будь-коли скасувати бронювання працівника, подавши заявку через «Дію».

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