В Україні для призначення пенсії вирішальним є страховий стаж, і сама по собі офіційна робота його не гарантує. Період зараховують повністю лише тоді, коли за місяць сплачено мінімальний страховий внесок ЄСВ.

Скільки стажу потрібно для призначення пенсії в Україні - питання, від якого залежить розмір майбутньої виплати. Але навіть офіційна робота не гарантує, що всі відпрацьовані роки підуть у стаж.

Після 1 січня 2004 року для призначення пенсії вирішальне значення має саме страховий стаж. Так називають період, протягом якого за людину сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Чому офіційна робота не гарантує зарахування

Трудовий і страховий стаж - це різні поняття. Перший описує періоди трудової діяльності, а другий визначається за правилами пенсійного законодавства і прив'язаний до фактично сплачених внесків.

Щоб зарахували повний місяць страхового стажу, за цей місяць має бути сплачений внесок, не менший за мінімальний страховий внесок. Якщо роботодавець оформив людину, але сплатив ЄСВ менше мінімуму, у стаж піде лише частина такого місяця.

Які періоди можуть не зарахувати

Ось найпоширеніші ситуації, коли частина стажу може не потрапити до розрахунку:

Робота без офіційного оформлення. Поки немає трудового договору і сплати ЄСВ, стаж не накопичується.

Випробувальний термін, якщо людину допустили до роботи без належного оформлення. Сам період випробування зараховується, але лише за умови, що трудові відносини оформлені з першого дня.

Місяці, за які внесок сплачено менше мінімального. Тоді зараховується лише частина місяця.

Періоди без сплати ЄСВ, зокрема тривала неоплачувана відпустка.

Важливо знати: якщо людину звільнили через те, що вона не пройшла випробування, відпрацьований період не анулюється. Гроші за фактично виконану роботу мають виплатити, а час офіційної роботи лишається частиною стажу.

Як перевірити, чи зарахували стаж

Перевірити дані про страховий стаж можна онлайн через електронні сервіси Пенсійного фонду України. Для цього потрібно:

зайти на портал електронних послуг ПФУ;

авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Дія.Підпис»;

відкрити відомості про страховий стаж;

за потреби сформувати довідку ОК-5 або ОК-7.

Якщо якогось періоду немає у відомостях або дані про внески викликають сумніви, варто звернутися до роботодавця чи до Пенсійного фонду. Врахуйте, що відомості за останні місяці можуть з'являтися в реєстрі із затримкою через строки подання звітності.

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