Пенсионный фонд обнародовал перечень изменений, о которых получатели жилищной субсидии обязаны сообщить фонду в течение 30 календарных дней.

Помощь на коммуналку в Украине можно получать одновременно с другими субсидиями, но Пенсионный фонд напоминает: об изменениях, которые влияют на право или размер выплаты, получатель должен сообщить сам. На это дается 30 календарных дней.

Пенсионный фонд обнародовал перечень таких изменений. Как передают Украинские Новости, в ведомстве подчеркнули, что скрывать новые обстоятельства нельзя: излишне выплаченную субсидию придется вернуть.

О каких изменениях нужно сообщать

ПФУ называет несколько случаев, когда получатель субсидии обязан в течение 30 дней обратиться в фонд:

изменился состав семьи - кто-то прописался или выписался по адресу;

изменились доходы кого-либо из членов домохозяйства;

совершена разовая покупка товаров или услуг на сумму более 50 000 гривен;

получен разовый доход более 25 000 гривен - например, наследство или подарок;

изменилось место жительства;

приобретено транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет.

В каждом из этих случаев фонд проверяет, остается ли семья такой, что имеет право на помощь, и не изменился ли ее размер.

Что будет, если не сообщить

Если о изменениях промолчать, а Пенсионный фонд выявит их во время проверки, субсидию могут пересчитать или вообще отменить. Средства, выплаченные излишне, придется вернуть в бюджет.

Как сообщить в Пенсионный фонд

Сделать это можно несколькими способами. Самый простой - обратиться в любой сервисный центр ПФУ с заявлением и документами, подтверждающими изменения. Также заявление можно подать онлайн - через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

К заявлению прилагают документы в зависимости от того, что именно изменилось: свидетельство о рождении или смерти, справку о доходах, документ о покупке и т. д. Уложиться нужно в 30 календарных дней со дня, когда произошло изменение.

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