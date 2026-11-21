Родители теперь могут оплачивать стоматологические услуги для детей средствами государственной помощи со специального счета «Турбота про дитину» в приложении «Дія».

Детские выплаты в Украине теперь можно тратить по-новому: родители получили возможность оплачивать стоматологические услуги для детей средствами государственной помощи со специального счета «Турбота про дитину» в приложении «Дія». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал «Дія».

Специальный счет «Турбота про дитину» создали для выплат по четырем государственным программам: «єЯсла», помощь по уходу за ребенком до одного года, «Пакунок школяра» и «Пакунок малюка».

Деньги с этого счета родители могли тратить на продукты, одежду и обувь, книги, игрушки, лекарства, медицинские услуги, спорт и досуг. Также помощью можно было оплачивать посещение музеев, выставок, развлекательных центров, детских садов и услуги по уходу за детьми.

Теперь в перечень добавили MCC-код услуг зубных и медицинских лабораторий. Это позволит родителям оплачивать стоматологическую помощь для детей средствами счета «Турбота про дитину».

Как открыть счет «Турбота про дитину»

Оформить специальный счет можно в приложении «Дія» за несколько шагов. Сначала авторизуйтесь, перейдите в раздел «Сервіси» и выберите «Дія.Картка». Затем выберите банк, в котором открыть карту и счет, подпишите согласие и завершите оформление.

Если «Дія.Картка» уже есть, достаточно перейти в раздел открытия счетов и выбрать «Турбота про дитину». Открыть счет также можно при подаче заявления на выплаты по программам «єЯсла», «Пакунок школяра», «Пакунок малюка» или помощи по уходу за ребенком до одного года.

С августа 2026 года выплаты по этим четырем программам начали зачислять именно на счет «Турбота про дитину». Для получения помощи «єЯсла» родителям нужно открыть такой счет или изменить реквизиты для выплат через Пенсионный фонд, ЦНАП или уполномоченное лицо громады. Повторно подавать заявление на назначение помощи не нужно.

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