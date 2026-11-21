Украинцы, впервые оформляющие субсидию на отопление, должны успеть подать заявление до 30 ноября 2026 года включительно. Иначе выплаты назначат только с месяца обращения.

Субсидия на отопление в Украине на новый отопительный сезон назначается с месяца обращения. Тем, кто оформляет помощь впервые, стоит успеть до 30 ноября 2026 года включительно, чтобы получать деньги сразу с октября.

О порядке назначения выплат на отопительный сезон 2026-2027 годов сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Отопительный сезон длится с 1 октября по 30 апреля. Для расчетов в Пенсионном фонде определили два периода: неотопительный - с 1 мая по 30 сентября и отопительный - с 1 октября по 30 апреля.

От того, когда именно поданы документы, зависит, за какой период домохозяйство получит государственную помощь.

"В случае подачи документов с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода. По обращениям, поступившим с 1 декабря, помощь начислят только с месяца подачи обращения", - объяснили в Пенсионном фонде.

В октябре 2026 года ПФУ автоматически пересчитал жилищные субсидии на новый отопительный сезон. Для большинства домохозяйств это произошло без дополнительных обращений, даже если в неотопительный период размер помощи составлял ноль гривен.

Кому нужно обращаться в ПФУ повторно

Отдельным категориям граждан придется самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда. Это прежде всего те, кто ранее не получал жилищной субсидии и планирует оформить ее впервые.

Повторное обращение также нужно домохозяйствам, где изменился состав зарегистрированных лиц. Подать документы могут и те, кому ранее отказали из-за задолженности за коммуналку, если долг уже погашен или заключен договор о реструктуризации.

Право на подачу заявления сохраняется и для тех, кто оспаривает задолженность за жилищно-коммунальные услуги в суде.

Какие документы нужны

Для назначения государственной помощи нужно подготовить два основных документа - заявление и декларацию установленной формы. В зависимости от обстоятельств Пенсионный фонд может запросить дополнительные подтверждения.

договор аренды жилья, если человек арендует квартиру или дом;

копию договора о реструктуризации долга;

документы, подтверждающие фактическое место проживания;

справку о статусе внутренне перемещенного лица;

решение суда или письменное объяснение о доходах, если информации о них нет в налоговых органах.

Отдельный порядок предусмотрен для домохозяйств, отключенных от централизованного отопления и использующих электроприборы для обогрева. Им субсидию назначают на основании акта обследования материально-бытовых условий.

Как подать заявление на субсидию

Украинцы могут сами выбрать удобный способ подачи документов. Лично идти в сервисный центр Пенсионного фонда не обязательно.

лично в сервисном центре ПФУ;

почтой на адрес территориального органа ПФУ;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

через мобильное приложение "Пенсионный фонд";

через уполномоченных должностных лиц территориальных общин;

в центрах предоставления административных услуг;

через портал "Дия".

При расчете субсидии на отопительный сезон учитывают доходы за первый и второй кварталы текущего года. Для пенсионеров принимают во внимание размер начисленной пенсии за август 2026 года.

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