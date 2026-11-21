Українці, які вперше оформлюють субсидію на опалення, мають встигнути подати заяву до 30 листопада 2026 року включно. Інакше виплати призначать лише з місяця, коли людина звернулася.

Субсидія на опалення в Україні на новий опалювальний сезон призначається з місяця, коли людина подала заяву. Тим, хто оформлює допомогу вперше, варто встигнути до 30 листопада 2026 року включно, щоб отримувати гроші одразу з жовтня.

Про порядок призначення виплат на опалювальний сезон 2026-2027 років повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Опалювальний сезон триває з 1 жовтня по 30 квітня. Для розрахунків у Пенсійному фонді визначили два періоди: неопалювальний - з 1 травня по 30 вересня і опалювальний - з 1 жовтня по 30 квітня.

Від того, коли саме подано документи, залежить, за який період домогосподарство отримає державну допомогу.

"У разі подання документів з 1 жовтня по 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду. За зверненнями, що надійшли з 1 грудня, допомогу нарахують тільки з місяця, в якому подано звернення", - пояснили в Пенсійному фонді.

У жовтні 2026 року ПФУ автоматично перерахував житлові субсидії на новий опалювальний сезон. Для більшості домогосподарств це відбулося без додаткових звернень, навіть якщо в неопалювальний період розмір допомоги становив нуль гривень.

Кому треба звертатися до ПФУ повторно

Окремим категоріям громадян доведеться самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду. Це насамперед ті, хто раніше не отримував житлової субсидії і планує оформити її вперше.

Повторне звернення також потрібне домогосподарствам, де змінився склад зареєстрованих осіб. Подати документи можуть і ті, кому раніше відмовили через заборгованість за комуналку, якщо борг уже погашено або укладено договір про реструктуризацію.

Право на подання заяви зберігається і для тих, хто оскаржує заборгованість за житлово-комунальні послуги в суді.

Які документи потрібні

Для призначення державної допомоги треба підготувати два основні документи - заяву і декларацію встановленої форми. Залежно від обставин Пенсійний фонд може запросити додаткові підтвердження.

договір оренди житла, якщо людина орендує квартиру чи будинок;

копію договору про реструктуризацію боргу;

документи, що підтверджують фактичне місце проживання;

довідку про статус внутрішньо переміщеної особи;

рішення суду або письмове пояснення про доходи, якщо інформації про них немає в податкових органах.

Окремий порядок передбачений для домогосподарств, які відключені від централізованого опалення і користуються електроприладами для обігріву. Їм субсидію призначають на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов.

Як подати заяву на субсидію

Українці можуть самі обрати зручний спосіб подання документів. Особисто йти в сервісний центр Пенсійного фонду не обов'язково.

особисто в сервісному центрі ПФУ;

поштою на адресу територіального органу ПФУ;

онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду;

через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

через уповноважених посадових осіб територіальних громад;

у центрах надання адміністративних послуг;

через портал "Дія".

Під час розрахунку субсидії на опалювальний сезон враховують доходи за перший і другий квартали поточного року. Для пенсіонерів беруть до уваги розмір нарахованої пенсії за серпень 2026 року.

Раніше Politeka повідомляла, які документи переоформити для субсидії на електроопалення.

Також Politeka повідомляла, коли прийдуть гроші за жовтень за житловими субсидіями на опалення.

Як повідомляла Politeka, хто може втратити субсидію на комуналку.